Regione Abruzzo, ultime: Cultura: nelle biblioteche di Giulianova e Atri letture per i più piccoli

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 18 mag. – Dopo due anni di stop per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria tornano letture ed attività nelle sedi delle biblioteche di Giulianova ed Atri della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si riparte dai bambini, dal futuro della lettura, e in particolare per la fascia dai 3 ai 6 anni, cruciali nello sviluppo cognitivo, nel quale lo stimolo della voce e della lettura condivisa contribuiscono alla crescita del legame emotivo tra bambino e genitore – Il progetto prende corpo grazie alla forte sinergia tra la biblioteca Delfico di Teramo, la biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova, il Comune di Atri e il coordinamento regionale di “Nati per leggere”, il programma nazionale di promozione delle lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare –

- Pubblicità -

Il calendario di letture “a bassa voce” intende portare l’attenzione delle famiglie e di tutta la comunità intorno a strutture e spazi di grande interesse strategico per la vita socio culturale del territorio in cui insistono, piccole biblioteche spesso da scoprire o rivivere finalmente in presenza – viene evidenziato sul sito web. L’evento si inserisce inoltre nel programma de “Il maggio dei libri” a cui le biblioteche della Regione di Giulianova ed Atri partecipano per la prima volta – si legge sul sito web ufficiale.

Partito lo scorso 14 maggio, il programma prevede altre tre date: per domani, 19 maggio ore 16, doppio appuntamento alla biblioteca di Giulianova (per info e prenotazione 0859157251) in viale dello Splendore e alla biblioteca di Atri (per info e prenotazioni 08557221) in corso Elio Adriano; chiusura della rassegna di letture fissata per giovedì 26 maggio, alle ore 16, con l’ultimo appuntamento fissato nella biblioteca di Atri – US 220518

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it