Regione Abruzzo, ultime: Cultura: Santangelo, al via avviso di 600 mila euro per eventi diretti

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 9 ago – riporta testualmente l’articolo online. – Iniziative culturali ed eventi che siano in grado di valorizzare il patrimonio storico, artistico e letterario ma che siano anche in grado di generare crescita per il territorio, potranno essere finanziate con il nuovo avviso pubblicato oggi sul sito della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Si tratta nello specifico – spiega l’assessore alla Promozione culturale Roberto Santangelo – della seconda parte della legge 55, quella cioè che finanzia i cosiddetti progetti diretti – L’avviso fissa criteri e modalità di presentazione dei progetti e delle iniziative culturali da finanziare; sarà poi compito della Giunta regionale scegliere i progetti più meritevoli, quelli che più di tutti rispondono agli obiettivi posti dall’avviso pubblico”.Importante è anche l’impegno finanziario che la Giunta regionale ha voluto riservare all’avviso: “600 mila euro i fondi a disposizione – sottolinea Santangelo – a conferma dell’importanza che diamo a questo avviso che sappiamo particolarmente atteso dalle associazioni abruzzesi e da chi organizza eventi e spettacoli – Mi aspetto, in questo senso, una risposta convinta dal territorio, che sia in grado di portare sul tavolo della Giunta regionale proposte culturali di qualità e di rilievo”. È importante evidenziare che la quota di contribuzione della Giunta regionale è stabilita, in misura variabile, sino ad un massimo del 70% delle spese preventivate e presentate dal soggetto proponente in sede di istanza – si apprende dal portale web ufficiale. Possono presentare istanza gli enti pubblici, le fondazioni, gli enti privati senza scopo di lucro purché tutti abbaino sede nella regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le istanze vanno presentate esclusivamente on line sullo sportello digitale della Regione Abruzzo (sportello – regione – abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it) fino alle ore 13 di lunedì 16 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. IAV 240809

