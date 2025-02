Regione Abruzzo, ultime: Cultura: Santangelo, il Piano Olivetti segnale forte per il futuro del nostro patrimonio culturale

Dal sito della Regione Abruzzo:– L’Aquila, 23 feb. – L’Assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, esprime il suo pieno sostegno all’adozione del Piano Olivetti per la Cultura, frutto della visione del Ministro Alessandro Giuli.“Questo piano rappresenta un passo cruciale verso una cultura accessibile e inclusiva, in grado di rafforzare il senso di comunità e identità attraverso il sostegno a biblioteche, librerie storiche e archivi – ha dichiarato Santangelo – Le risorse destinate a questi luoghi non sono solo spazi di conservazione, ma veri e propri presidi culturali, che garantiscono il diritto alla conoscenza e la partecipazione attiva dei cittadini.”Con un investimento di 44 milioni di euro, il Piano Olivetti prevede interventi per valorizzare il patrimonio librario e documentario, con particolare attenzione alle aree periferiche e interne del Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra le misure incluse, ci sono il potenziamento delle biblioteche come centri di aggregazione culturale, il sostegno all’editoria indipendente e la tutela delle librerie di interesse storico-artistico – riporta testualmente l’articolo online. “Questo provvedimento risponde concretamente alla necessità di preservare e promuovere la cultura come bene comune, un principio che la Regione Abruzzo condivide pienamente – ha aggiunto l’assessore – Ci auguriamo che questo rappresenti solo il primo passo di un impegno duraturo per il rafforzamento del nostro sistema culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”La Regione Abruzzo seguirà attentamente l’attuazione del Piano, puntando a sviluppare una collaborazione efficace con il Ministero, gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti, per garantire che le opportunità offerte si traducano in azioni concrete sul territorio – recita il testo pubblicato online. (REGFLASH) US 250223

