giovedì, Dicembre 4, 2025
Attualità
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: I dispositivi per il controllo del diabete da gennaio distribuiti nelle farmacie territoriali

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 4 dic. – Partirà entro il mese prossimo la distribuzione nelle farmacie territoriali – pubbliche e private – dei dispositivi per l’autocontrollo e la gestione del diabete – recita la nota online sul portale web ufficiale. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato oggi la delibera che fissa a gennaio 2026 l’avvio operativo della Dpc (la distribuzione per conto) dei materiali che finora venivano erogati solo nelle farmacie ospedaliere – “Si tratta dell’ultimo passaggio formale – spiega l’assessore – di un processo lungo e complesso, atteso e auspicato da tutte le associazioni dei pazienti diabetici con le quali ci siamo confrontati costantemente per raggiungere questo risultato, centrato grazie al lavoro congiunto di Dipartimento Sanità, Asl e organizzazioni dei farmacisti”.Il provvedimento adottato oggi prevede un ciclo di incontri formativi – in collaborazione con il Centro Regionale Dpc, le aziende sanitarie locali, Federfarma e Assofarm – rivolti ai medici diabetologi e ai farmacisti territoriali per illustrare le modalità prescrittive, di dispensazione e di rendicontazione dei dispositivi, al fine di verificare l’andamento del servizio e l’appropriatezza prescrittiva – Il processo per giungere all’approvazione della delibera ha comportato numerosi passaggi tecnici, principalmente riguardanti l’analisi dei fabbisogni dei materiali e il necessario accordo con le organizzazioni di categoria delle farmacie territoriali, che hanno dato massima disponibilità a collaborare all’attivazione del servizio – recita il testo pubblicato online. “Con questo servizio – aggiunge ancora la Verì – i pazienti diabetici potranno rivolgersi alla propria farmacia di zona per ricevere i dispositivi di cui necessitano per il controllo della propria patologia, senza più essere costretti a spostamenti per recarsi nelle farmacie dei presidi ospedalieri – Un disagio che, soprattutto in inverno e per chi vive in luoghi lontani dai principali centri urbani, può rappresentare un problema – Da parte nostra c’è stato il massimo impegno per concretizzare questo servizio, che sarà continuamente monitorato anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti”. US 251204

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola