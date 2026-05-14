Regione Abruzzo, ultime: ICT: Nasce l’Abruzzo Digital Disctrict (ADD)

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Marsilio e Magnacca, Una scossa contro la pigrizia digitale per trasformare imprese e P.A.Pescara, 14 mag. – L’Abruzzo si candida a diventare l’hub dell’innovazione del Centro Italia con la nascita dell’Abruzzo Digital District (ADD). Il nuovo Distretto Regionale Digitale, presentato, questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, nasce con l’ambizioso obiettivo di rappresentare il settore tecnologico regionale e agire come braccio operativo per l’attuazione delle policy sulla digitalizzazione, in piena coerenza con la Strategia S3 e l’Agenda Digitale Regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha accolto la nascita di ADD tracciando un parallelo con le eccellenze produttive del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Mi fa particolarmente piacere che l’esperienza del distretto dell’aerospazio – ha commentato – abbia innescato questa riflessione – Abruzzo Digital District nasce per aggregare e far crescere l’intera regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua missione più nobile è aiutare le piccole e piccolissime realtà, gli artigiani e quelle imprese che oggi faticano a stare al passo perché meno attrezzate o digitalmente alfabetizzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi si ferma all’abitudine è condannato a restare indietro: un’azienda non può permettersi di ignorare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale o dei nuovi metodi di interazione con il mercato”.Il Presidente ha poi esteso la sfida alla macchina amministrativa regionale – si apprende dalla nota stampa. “Anche la Pubblica Amministrazione – ha sottolineato – ha bisogno di uno ‘scossone’. Siamo a disposizione per imparare dai professionisti di questo distretto, affinché i nostri uffici possano correre insieme alle aziende e fornire servizi sempre più efficienti ai cittadini”.L’Assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, dal canto suo, ha parlato di “un motore trasversale per la competitività” evidenziando il valore strategico del progetto – recita il testo pubblicato online. “Il distretto sarà il motore del trasferimento tecnologico verso i nostri settori tradizionali: manifatturiero, agricoltura e turismo – ha detto l’assessore Magnacca -. Vogliamo che ogni PMI abruzzese, specialmente quelle impegnate nel delicato ricambio generazionale, trovi qui il supporto per innovare i propri processi – aggiunge la nota pubblicata. Rafforzando il comparto digitale, puntiamo a innalzare il PIL regionale e a contrastare la ‘fuga dei cervelli’, trattenendo i talenti nel nostro territorio”.Il Distretto è guidato da un Consiglio Direttivo composto da professionisti di comprovata esperienza: presidente Daniele Angiolelli, Vicepresidente Federico Fioriti, segretario tesoriere Roberto Cusimano, consiglieri Boris Tavoso, Domenico De Monte, Michele Fazi, Marco Secone e Nicola Falasca – si apprende dal portale web ufficiale. Il nucleo fondatore è rappresentato da aziende leader del settore: Netsons (capofila), Gunpowder, Digitalsoft, The Digital World, BBetter, InnoValley e Lab 160.Abruzzo Digital District opererà attraverso azioni concrete per stimolare l’ecosistema regionale – Nella sostanza si tratta di attività come innovation lab, laboratori distribuiti sul territorio per diffondere know-how su AI, Cyber Security e Cloud, digital manager as a service, supporto professionale per sviluppare la funzione digitale all’interno delle aziende, formazione e orientamento attraverso percorsi avanzati per le imprese e stimoli per gli studenti delle scuole superiori verso le professioni del futuro – riporta testualmente l’articolo online. Infine, accesso ai fondi – precisa il comunicato. Infatti, grazie alla classificazione dell’Abruzzo come “Regione in Transizione”, Abruzzo Digital District faciliterà l’accesso a bandi nazionali ed europei attraverso progetti di rete strutturati – precisa il comunicato. (REGFLSH) 260514

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it