Regione Abruzzo, ultime: Il Cresa certifica l’incremento dell’occupazione con medie superiori a quelle nazionali

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il mercato del lavoro in Abruzzo è in crescita nel numero degli occupati e tale crescita è superiore alla media nazionale – si apprende dalla nota stampa. Lo ribadisce il Centro studi dell’Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia (Cresa) che ha elaborato i dati Istat del mercato del lavoro del primo semestre di quest’anno – riporta testualmente l’articolo online. “Una crescita tendenziale degli occupati che continua a crescere in Abruzzo facendo segnare un più 2 per cento, superiore alla media nazionale (+1,2%). La regione che aveva faticato più di altre aree ad uscire dalla crisi provocata dalla pandemia conferma di essersi riavviata su un percorso positivo”, ad affermarlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare il prezioso lavoro d’approfondimento e di analisi svolto dal Cresa – si legge sul sito web ufficiale. Gli occupati aumentano nella categoria over 50; gli inattivi diminuiscono in linea con la media nazionale, anche se assai meno che nel Meridione (-0,3% contro -1,1%); le persone in cerca di lavoro si contraggono (-15,4%) in misura quasi doppia dell’Italia (-8,0%) e del Mezzogiorno (-8,7%). I valori relativi all’attività (67,1) e all’occupazione (61,7) sono nel complesso allineati a quelli nazionali e molto migliori di quelli del meridione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il tasso di disoccupazione si attesta sul 7,8 al sopra 6,6 dell’Italia e molto al di sotto del 12,1 del Mezzogiorno – riporta testualmente l’articolo online. “L’analisi del Cresa gennaio-giugno 2025 evidenzia criticità sulla condizione lavorativa delle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutto ciò spinge la Regione a promuovere ulteriormente le iniziative che ha messo in campo per ridurre le disparità di genere e favorire l’inserimento lavorativo – aggiunge l’assessore – rispetto al dato negativo, relativo all’inattività, che vede l’Abruzzo in controtendenza rispetto al resto del Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stiamo partecipando ai bandi nazionali per i Neet, mettendo in campo i tirocinii totalmente finanziati da Regione Abruzzo, oltre ad iniziative ulteriori con i fondi europei”.Le donne che non partecipano al mercato del lavoro, sono 172,9 mila, il 66% del totale degli inattivi, 2,6 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+1,5% mentre per gli uomini si registra un -3,6%). Conseguenza dell’uscita dall’area dell’attività di una parte di donne, le forze di lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione) in Abruzzo nel primo semestre dell’anno sono 228 mila, il 41,5% del totale, -3,1 mila rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (-1,3%). Delle 228 mila donne attive, 209 mila sono occupate (41% del totale), 1,4 mila in più su base annua e +0,7% in termini percentuali (uomini: +3,0%), che corrisponde alla metà del +1,4% italiano e meno di un terzo del 2,2% del Sud e Isole – si apprende dalla nota stampa. “Infine – conclude l’assessore Magnacca – i dati Istat disegnano uno scenario in cui il mercato del lavoro giovanile che include la fascia 15 – 34 anni, pur essendo su livelli nel complesso lievemente inferiori a quelli nazionali e migliori dei meridionali, mostra, relativamente ai tassi di attività e di occupazione, divari di genere a svantaggio delle donne molto più accentuati del resto del Paese, e un andamento – soprattutto con riferimento alla componente femminile – peggiore di entrambi”. Nel primo semestre 2025 in Abruzzo i nuovi rapporti di lavoro che hanno interessato gli under 30 sono stati 35,6 mila – viene evidenziato sul sito web. Su 100 nuovi rapporti di lavoro riguardanti, 40 sono stati a termine, 19 stagionali, 18 intermittenti, 11 di somministrazione, 6 a tempo indeterminato e 6 quelli di apprendistato –

