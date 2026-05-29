Regione Abruzzo, ultime: Il presidente Marsilio in visita all’IPSSAR di Villa Santa Maria

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il presidente della Regione, Marco Marsilio, in mattinata ha effettuato una visita istituzionale nel comune di Villa Santa Maria (CH), storico borgo della Val di Sangro, conosciuto nel mondo come “Patria dei Cuochi”.Accolto dal Sindaco, Giuseppe Finamore, e dalla dirigente scolastica Marilena Montaquila, il Presidente ha fatto visita all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) “Giovanni Marchitelli”, storica realtà formativa considerata un punto di riferimento nazionale e internazionale nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità. La visita ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno della Regione nel sostegno all’istruzione professionale e nella valorizzazione delle competenze legate alle tradizioni e alle vocazioni del territorio abruzzese – Durante l’incontro con il corpo docente e gli studenti, il Presidente Marsilio ha sottolineato il ruolo strategico dell’Istituto Marchitelli nella formazione delle nuove generazioni di professionisti del settore alberghiero, veri ambasciatori del gusto e dell’accoglienza abruzzese nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. “La presenza a Villa Santa Maria testimonia la costante attenzione di questa amministrazione verso le comunità locali e le loro straordinarie eccellenze – ha dichiarato il Presidente Marsilio –. L’Istituto Marchitelli rappresenta una fucina di talenti che contribuisce a portare il nome dell’Abruzzo nel mondo – Investire nella formazione dei giovani e nella valorizzazione dei borghi significa costruire basi solide per il futuro economico e turistico della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it