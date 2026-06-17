- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, ultime: Il sistema sanitario regionale chiude il 2025 con i...
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: Il sistema sanitario regionale chiude il 2025 con i conti in equilibrio e con un avanzo di 34 milioni di euro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 17 giu. – I conti 2025 del sistema sanitario abruzzese chiudono in equilibrio e con un avanzo di circa 34 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una situazione che potrebbe portare, dopo la certificazione del Tavolo di Monitoraggio prevista per il mese prossimo, anche all’ipotesi di rimodulazione dell’addizionale Irpef introdotta lo scorso anno – E’ quanto emerge dai bilanci consuntivi 2025 delle Asl e della Gsa, approvati dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.“Non c’è stata, dunque, la catastrofe che l’opposizione pronosticava come ogni anno – commenta l’assessore – e c’è stata una decisa inversione di tendenza, frutto delle manovre e delle azioni messe in campo dal governo regionale e dalle Asl, che hanno garantito sia la sostenibilità dei conti, sia il costante miglioramento dei Lea – viene evidenziato sul sito web. Un obiettivo ambizioso, che siamo riusciti a raggiungere grazie al lavoro di squadra tra aziende, dipartimento e parte politica”. La Regione ha inoltre centrato, anzi migliorato notevolmente, quanto stabilito per il 2025 nel Programma Operativo –  “Il disavanzo strutturale delle Asl – aggiunge la Verì – è una questione che si trascina da decenni, frutto di molteplici fattori, tra cui i criteri di riparto del fondo sanitario regionale, sui quali il presidente Marsilio, per la prima volta nella storia di questa Regione, si è fatto capofila tra le Regioni meno densamente popolate per una loro modifica che ristabilisca principi di equità e parità di trattamento tra i diversi territori”. US 260617

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it