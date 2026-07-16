Regione Abruzzo, ultime: Il Tavolo di Monitoraggio certifica il risultato 2025 del sistema sanitario regionale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Roma, 16 lug. – Il Tavolo di monitoraggio interministeriale, riunito oggi pomeriggio a Roma, ha concluso le attività di verifica sui bilanci consuntivi 2025 delle 4 Asl, rilevando un disavanzo complessivo nei bilanci delle aziende pari a circa 73 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il risultato economico del servizio sanitario regionale nel suo insieme, nel quale viene preso in considerazione anche l’utile della Gsa (la gestione sanitaria accentrata), chiude invece con un positivo pari a 33 milioni 245mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Si evidenzia un netto miglioramento rispetto al consuntivo 2024, quando era stato registrato un disavanzo complessivo del sistema pari a poco meno di 103 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sottolineando il grande risultato ottenuto grazie al lavoro di confronto e collaborazione portato avanti dal Dipartimento, dalle Asl e dall’Agenzia Sanitaria Regionale – si apprende dalla nota stampa. In considerazione dell’esito favorevole, è stata inoltre autorizzata la possibilità di liberare 30 milioni di euro di risorse regionali inizialmente destinate al finanziamento della sanità. Queste risorse potranno essere reintegrate nel bilancio regionale attraverso una successiva variazione e impiegate per ulteriori interventi non di carattere sanitario nel corso dell’esercizio – Al netto di questa operazione (lo sblocco dei 30 milioni e la riallocazione delle risorse nel bilancio regionale), il risultato economico finale del Servizio sanitario regionale per il 2025 si attesta dunque a 3 milioni 245mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Complessivamente, delle maggiori risorse regionali inizialmente assegnate alla sanità (circa 103 milioni di euro), una quota pari a circa 73 milioni è stata necessaria per garantire l’equilibrio del sistema, mentre i restanti 30 milioni potranno essere riallocati nel bilancio regionale – Alla riunione del Tavolo hanno preso parte il direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio, il dirigente del Servizio risorse finanziarie del Servizio sanitario regionale, Ebron D’Aristotile, le responsabili degli uffici coinvolti nel processo contabile, Raffaella Franceschetti ed Elena Antonacci, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi.Nel corso dell’incontro è stato inoltre analizzato l’andamento dei conti del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2026. Ogni valutazione più approfondita è stata tuttavia rinviata alla disponibilità dei risultati del conto economico del secondo e del terzo trimestre, che consentiranno di disporre di un quadro più aggiornato e attendibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sugli obiettivi di salute, invece, oltre a sottolineare il risultato positivo dei Lea 2024 (ufficializzati nei giorni scorsi) che vedono l’Abruzzo pienamente adempiente su tutte e 3 le aree prese in esame (ospedaliera, distrettuale e prevenzione), si attendono i dati definitivi 2025 che non sono stati ancora completati – precisa la nota online. Dai primi riscontri, però, la nostra regione prosegue il percorso virtuoso intrapreso negli ultimi anni – precisa il comunicato. US 260716

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it