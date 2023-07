Regione Abruzzo, ultime: Impiantistica sportiva: Quaglieri sulla situazione delle Naiadi di Pescara

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 18 lug. “Il bando di gara europea per l’affidamento in concessione ventennale della gestione del centro sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara, ha scadenza il 31 luglio prossimo e dunque, è evidente, come non si possa fare altro che rispettare la norma auspicando che la gara possa consentire l’individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura, preservando le attività per la numerosa utenza locale, l’occupazione e l’immagine del complesso sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Le criticità esistenti sono ben note, la struttura è in situazione di stallo da due anni ma noi abbiamo agito con piglio per assicurare la migliore soluzione – si apprende dalla nota stampa. Siamo nella fase delle visite preliminari alla formulazione dell’offerta e ci auguriamo che nei prossimi giorni arrivi una proposta degna di tale importante realtà”.

È quanto dichiara l’assessore allo Sport, Mario Quaglieri, riguardo alla situazione dell’importante complesso natatorio pescarese – US230718

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it