Regione Abruzzo, ultime: Imprese e innovazione, Abruzzo di nuovo protagonista in Serbia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Abruzzo torna al Belgrado – Dopo la partecipazione, il 21 e 22 maggio scorsi, al CEE-WB Energy, Infrastructure and Industrial Security Forum 2026, con la delegazione abruzzese guidata dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, i prossimi 8 e 9 giugno è stata definita la partecipazione regionale a un altro importante incontro: l’Innovation Forum “Human Centered Innovation”, promosso dall’Ambasciata d’Italia e dal MAECI con ICE Agenzia – si legge sul sito web ufficiale. “Il CEE-WB Energy, Infrastructure and Industrial Security Forum – dichiara l’assessore Magnacca – ha fatto da apripista per una interlocuzione con le istituzioni serbe in vista di EXPO 2027. Vogliamo arrivare all’importante appuntamento con la prossima Esposizione universale giocando un ruolo da protagonista nei contesti nazionale ed europeo, non solo a livello logistico perché l’Abruzzo è un ponte naturale verso i Balcani, ma anche per incrementare la nostra naturale vocazione ad attrarre investimenti esteri – L’appuntamento di giugno, che si inserisce nel progetto ‘Play with IT – Festival della Creatività Italiana’ dell’Ambasciata d’Italia in Serbia e del Ministero degli Affari esteri, è un altro passo di questo percorso che serve a inserire il nostro tessuto produttivo e le nostre aziende all’interno delle grandi reti europee di innovazione, nonché a consolidare le progettualità già condivise a maggio con istituzioni, imprese e investitori dell’Area balcanica”.Il Forum dell’Innovazione è concepito come piattaforma di incontro tra startup, imprese, università e istituzioni italiane e serbe, con focus su smart cities, robotica, industria 5.0 e imprenditorialità innovativa e l’Abruzzo sarà rappresentato da ADD+, il neonato Abruzzo Digital District, che proprio in questi giorni ha ufficializzato la sua costituzione sotto l’egida di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Una scelta ben precisa, quella di far entrare subito nel vivo le attività dell’Abruzzo Digital District – spiega l’Assessore – perché la sua mission si sposa perfettamente con gli obiettivi del Forum: stimolare creatività e applicazioni concrete della tecnologia a beneficio delle imprese e, quindi, della collettività. E in questo specifico contesto, essere rappresentati da ADD+, che nasce proprio per essere il nostro braccio operativo per l’attuazione delle policy sul settore tecnologico, rafforza la nostra autorevolezza nel contesto europeo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it