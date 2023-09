Regione Abruzzo, ultime: Imprese: Presidente Marsilio e Ministro Urso visitano Fameccanica di San Giovanni Teatino

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

San Giovanni Teatino (Ch), 22 sett. – Il Presidente Marco Marsilio ha accompagnato, oggi pomeriggio, in visita istituzionale, il Ministro delle imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nell’azienda abruzzese Fameccanica del gruppo Angelini – aggiunge la nota pubblicata. La sede italiana di Angelini Technologies (controlla Fameccanica, 600 dipendenti) è a San Giovanni Teatino (Ch). Presenti, ad accogliere il Ministro Urso e il Presidente Marco Marsilio, il Ceo di Angelini Industries, Sergio Marullo di Condojanni, e il Ceo di Angelini Technologies e Fameccanica, Alessandro Bulfon. “E’ un’azienda importante che ha investito in robotica, innovazione e sviluppo, e ha una forte prospettiva di crescita sul nostro territorio – ha commentato il Presidente Marco Marsilio -. In occasione della visita di oggi ho ringraziato il gruppo Angelini per il contributo e la collaborazione che diede durante l’emergenza-covid: in poche settimane riconvertirono le linee produttive per produrre le mascherine e i macchinari per realizzarle – recita la nota online sul portale web ufficiale. Diedero quindi un contributo importante alla collettività per superare l’emergenza sanitaria”. Il Ministro Urso e il Presidente Marsilio hanno poi concluso i lavori della Conferenza “Abruzzo Economy Summit”. GILPET/230922

