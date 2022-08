Regione Abruzzo, ultime: Imprese: via libera a scorrimento graduatoria per contributi a investimenti

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Risorse aggiuntive per 14,6 mln: individuate 172 nuove aziende beneficiarie

Pescara, 28 lug. – Via libera allo scorrimento della graduatoria dell’avviso che prevede contributi economici per investimenti in macchinari, beni intangibili e per processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – si apprende dalla nota stampa. Si tratta, nello specifico, dell’avviso finanziato dal POR FESR 2014-2020 Competitività del sistema produttivo – Azione 3.1.1 – pubblicato nel giugno del 2020.

Le nuove risorse finanziarie, che ammontano a circa 14,6 milioni di euro, permetteranno di scorrere la graduatoria pubblicata nell’agosto del 2020 in modo da individuare altre 172 imprese beneficiarie i cui progetti non erano stati finanziati nel 2020 per esaurimento del budget iniziale – Tutta la procedura di scorrimento con l’individuazione delle imprese beneficiarie è curata dal Servizio Attrazione investimenti e internazionalizzazione del Dipartimento dello Sviluppo economico – Al momento della pubblicazione del giugno 2020 l’avviso Competitività del sistema produttivo aveva una dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro, risorse che in prima battuta hanno permesso di finanziare i progetti di 27 imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’importanza e il valore dell’Avviso, che ha rappresentato una prima misura in favore delle imprese travolte dal blocco delle attività per il Covid 19, hanno indotto il Dipartimento dello Sviluppo economico a chiedere al Servizio Bilancio ulteriore risorse per far fronte alle tante richieste delle imprese rimaste inevase – La concessione di ulteriori 14,6 milioni di euro ha dunque permesso di “riaprire” la graduatoria e avviare lo scorrimento di ulteriori 172 istanze – si apprende dalla nota stampa. Gli uffici regionali del Dipartimento Sviluppo economico fanno sapere alle aziende beneficiare che i tempi di realizzazione dei progetti cofinanziati con lo scorrimento della graduatoria inizieranno a decorrere dal 1° settembre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. IAV 220728

