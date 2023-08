Regione Abruzzo, ultime: Imprudente, 3 mln per bando strategia di sviluppo locale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 7 ago – recita il testo pubblicato online. Il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura e alla Pesca, Emanuele Imprudente, comunica che, in attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, è stato pubblicato l’Avviso per la selezione delle strategie CLLD e del Gruppo di Azione Locale settore Pesca (GAL pesca ex FLAG), unico per l’intero territorio costiero regionale – “Alla luce dell’esperienza maturata nella programmazione 2014/2020 attraverso i tre FLAG e sulla base degli orientamenti dettati dal Piano Nazionale FEAMPA – afferma il vicepresidente Imprudente – la Regione intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei partenariati locali e la loro messa in rete per sostenere la crescita del settore pesca ed acquacoltura attraverso strategie orientate ad incrementare le opportunità di sviluppo per le comunità di pescatori derivanti dalla blue economy, a valorizzare la piccola pesca costiera, a favorire la diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura, a promuovere l’innovazione e a costruire nuovi assetti per l’organizzazione delle attività produttive e commerciali che le rendano più flessibili e resilienti, soprattutto nelle aree costiere interessate dal fenomeno dello spopolamento”. Potranno presentare istanza esclusivamente i GAL pesca formalmente costituiti in soggetto giuridico riconosciuto dal Codice Civile, rappresentativi della composizione socioeconomica dell’area e che dimostrino di disporre di una adeguata capacità amministrativa e gestionale – Ciascun GAL pesca candidato dovrà elaborare una Strategia di importo pari ad € 3.000.000 corrispondente all’intera dotazione dell’Avviso – “Sia i FLAG già operanti e finanziati nella programmazione 2014/2020, che i partner delle diverse categorie (Organizzazioni di produttori, Autorità pubbliche, Parti economiche e sociali, Organismi pertinenti che rappresentano la società civile, Organizzazioni di ricerca ed Università, ecc) già aderenti o meno ad un partenariato precedente, – precisa il vicepresidente – possono partecipare direttamente come partner alla costituzione del nuovo soggetto giuridico che proporrà e realizzerà la Strategia di Sviluppo Locale nel periodo della nuova Programmazione 2021/2027”.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata sulla piattaforma informatica, all’indirizzo internet http://sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it – “Sportello Agricoltura” secondo le istruzioni ivi riportate e pervenire entro le ore 23.59 di martedì 10 ottobre 2023.

L’Avviso comprensivo degli allegati può essere visionato sul portale della Regione Abruzzo https://www.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/content/feampa-2021-2027. US/230807

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it