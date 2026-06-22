Regione Abruzzo, ultime: In Abruzzo l’edizione di Didacta Italia, l’evento sull’innovazione della scuola

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 22 giu. – L’Abruzzo al centro del mondo della scuola italiana grazie a Didacta Italia che dal 21 al 23 ottobre, nei padiglioni di Lanciano Fiera, allestirà il quinto spin-off regionale dell’evento più importante e innovativo dell’istruzione scolastica – si legge sul sito web ufficiale. La manifestazione è stata presentata dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo e dal presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, con il contributo del presidente di Indire, Francesco Manfredi, dell’Ufficio scolastico regionale e della presidente di Lanciano Fiera, Ombretta Mercurio – Didacta Italia- Edizione Abruzzo si muoverà sullo stesso sentiero tracciato ormai da anni dalla manifestazione nazionale che ogni anno si tiene a marzo alla Fortezza da Basso a Firenze – E cioè una manifestazione rivolta a tutti i livelli di formazione: 0-6 anni, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “I settori dell’istruzione sui quali Didacta tradizionalmente interviene – spiega l’assessore Roberta Santangelo – danno l’idea dell’importanza che la manifestazione riveste nel mondo della scuola e della formazione – si apprende dalla nota stampa. Ogni anno Didacta propone strumenti nuovi per l’insegnamento, tecniche di comunicazioni innovative che risultano di grande impatto nel mondo della scuola e rappresentano una risorsa importante per tanti docenti – precisa il comunicato. Ecco, l’Abruzzo a ottobre sarà il protagonista principale di questo mondo, ponendosi al centro di un crocevia dove passa non solo il mondo della scuola ma anche quello dell’alta formazione a partire dalle università, dagli ITS e dagli istituti di ricerca”. Lo spin-off regionale di Didacta Italia è arrivato alla quinta edizione dopo le felici esperienze di Catania (2 anni), Bari e Riva del Garda – si apprende dal portale web ufficiale. In Abruzzo sarà la fiera di Lanciano ad ospitare l’evento che si prevede nei tre giorni farà confluire nel polo fieristico oltre trentamila docenti e operatori della scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Sono questi solo alcuni dei numeri dell’evento, ma sufficienti a dare lo spessore di una manifestazione che “cresce di anno in anno”. Non a caso il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, ha sottolineato che “anche nell’edizione abruzzese Didacta Italia manterrà il proprio profilo basato sul confronto che chiama in causa direttamente i territori e sulla capacità di gettare le basi per un progetto culturale dedicato alla scuola che vuole elevare il livello dell’istruzione tramite la formazione dei docenti – Firenze e la Toscana – ha proseguito Becattini – continuano a svolgere un ruolo di raccordo per la costruzione di una rete nazionale capace di collegare esperienze, competenze e buone pratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” Dell’importanza “della contaminazione territoriale di Didacta Italia” ha parlato Francesco Manfredi, presidente di Indire, l’Istituto nazionale che si occupa dell’innovazione e della ricerca educativa in Italia – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta – ha aggiunto Manfredi – di gradi sfide che siamo convinti l’Abruzzo sarà in grado di portare avanti e vincere”. E sulla stessa frequenza d’onda la presidente dell’Ente Fiera di Lanciano, Ombretta Mercuri, che metterà a disposizione la macchina organizzativa dell’Ente per “vincere una sfida impegnativa”. IAV 260622

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it