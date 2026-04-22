Regione Abruzzo, ultime: In tre anni arrivi turistici dal Giappone incrementati del 116%

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Una tre giorni intensa per la Regione Abruzzo e le Camere di commercio volta a presentare in Giappone l’offerta turistica abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Da Tokyo è partita la missione istituzione e promozionale con l’obiettivo di capitalizzare gli esiti dell’educational tour svoltosi lo scorso settembre e volto all’inserimento della “Destinazione Abruzzo” nei circuiti turistici di fascia alta del mercato giapponese e cinese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Tokyo, con il supporto logistico e il coinvolgimento della Camera di Commercio Italiana per il Giappone, si è svolto il seminario di presentazione dell’Abruzzo come destinazione turistica presso la sede della JTB (Japan Travel Bureau), il più grande tour operator asiatico – recita il testo pubblicato online. Shunichi Fukazawa, responsabile Italia di JTB, ha lodato l’Abruzzo definendolo una regione dal fascino superiore alle aspettative, citando i paesaggi montani simili alle Dolomiti, i Trabocchi e l’enogastronomia autentica – viene evidenziato sul sito web. Il legame tra l’Abruzzo e il Giappone si dimostra solido e in forte espansione – si apprende dalla nota stampa. Secondo i dati analizzati durante il seminario con il colosso JTB, gli arrivi dal Giappone in Abruzzo hanno registrato un incremento del 116% tra il 2022 e il 2025. Nello stesso periodo, i pernottamenti sono cresciuti del 68%. Questo trend locale si inserisce in una crescita verticale del turismo nipponico verso l’Italia, che nell’ultimo anno ha segnato un +229% di arrivi.Successivamente la delegazione si è spostata ad Hong Kong per una serie di incontri presso il Consolato generale d’Italia e dove l’Abruzzo è stato protagonista di un evento di promozione turistica organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio italiana a Hong Kong e Macao – L’evento ha coinvolto operatori turistici, compagnie aeree e numerosi influencer, confermando il ruolo crescente della comunicazione digitale nella promozione delle destinazioni italiane in Asia – si apprende dal portale web ufficiale. Il focus dell’iniziativa è stato la valorizzazione dell’Abruzzo come meta di turismo qualificato e alto spendente, elemento chiave per la destagionalizzazione dell’offerta regionale – si apprende dalla nota stampa. Il forte interesse per l’Italia è confermato dai dati: negli ultimi anni gli arrivi dall’area della Cina continentale sono aumentati del 200%.La missione ha assunto ulteriore rilievo con la partecipazione all’apertura di Phenomena Hong Kong 2026, iniziativa ICE dedicata al Made in Italy, organizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo – Dipartimento Attività Produttive – si apprende dalla nota stampa. Sei aziende abruzzesi del settore moda e gioielli sono presenti all’evento, a testimonianza della varietà e della qualità dell’offerta regionale, che unisce natura, tradizioni e manifattura d’eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. “I dati confermano – ha detto il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – che il lavoro di sinergia tra Regione e Camere di Commercio sta dando i frutti sperati – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo resta quello di consolidare l’immagine di un territorio capace di offrire un ecosistema integrato tra natura, agroalimentare e manifattura d’eccellenza, attirando un target colto in grado di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it