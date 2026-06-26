Regione Abruzzo, ultime: Inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego di Lanciano.

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“Con la nuova sede del Centro per l’impiego di Lanciano, la Regione Abruzzo ha raggiunto tre obiettivi: renderlo più efficiente nel far incontrare domanda e offerta di lavoro, dotarlo di nuovi arredi per una migliore accoglienza e realizzare le finalità del PNRR grazie a un investimento di 700mila euro – Abbiamo individuato una sede più funzionale, dotata di spazi adeguati, accessibili e provvista di parcheggio – recita il testo pubblicato online. Il nostro impegno, utilizzando i fondi del PNRR, è stato quello di dotare tutti e quindici i Centri di servizi rinnovati, rispondendo a una nuova visione: avvicinare l’utenza alle aziende e recuperare la funzione del Centro come luogo di incontro e di intermediazione”. Ad affermarlo è l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, che questa mattina ha inaugurato a Lanciano, in via Iconicella (zona LancianoFiera), i nuovi e moderni uffici del Centro per l’Impiego – “È stato un grande impegno, portato a termine grazie al lavoro del Comune di Lanciano, per completare un intervento non più rinviabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio il personale di tutte le sedi, che verrà potenziato anche con la nascita di Aral, per i nuovi compiti che sarà chiamato a svolgere”, ha precisato l’assessore – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo dato una forte accelerazione ai CPI — ha ribadito — perché oggi chi entra in questi uffici può essere sostenuto nella scelta del lavoro, oltre a essere informato sulle opportunità messe a disposizione dalla Regione e dal Governo nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Centri per l’Impiego diventano così il punto di riferimento per le aziende e per quanti sono alla ricerca di un’occupazione – La Regione Abruzzo porta a compimento ciò che prevede l’ordinamento nazionale: un servizio pubblico di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Con i recruiting day, le aziende tornano a utilizzare i nostri servizi nella consapevolezza di poter scegliere in maniera diretta il personale, già selezionato dai centri attraverso una formazione mirata e adeguata al mondo del lavoro”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it