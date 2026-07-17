Regione Abruzzo, ultime: Inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego di Pescara

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Prosegue il piano di rinnovamento della rete regionale dei Centri per l’Impiego – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo l’inaugurazione della nuova sede di Ortona, avvenuta ieri, questa mattina è stata la volta del nuovo Centro per l’Impiego di Pescara, ospitato nei rinnovati locali di piazza Garibaldi 11.Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato l’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il parlamentare Guerino Testa, il sindaco di Pescara Carlo Masci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e operatori del Centro per l’Impiego – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la realizzazione della nuova sede la Regione ha trasferito al Comune di Pescara un finanziamento di 2 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale, a seguito di una manifestazione di interesse, ha provveduto all’acquisto e alla riqualificazione dell’immobile, adeguandolo alle esigenze organizzative e funzionali indicate dalla Regione – si apprende dalla nota stampa. L’intervento si inserisce nel Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, finanziato dallo Stato con oltre 22 milioni di euro, destinati a rinnovare le sedi e a rafforzare i servizi pubblici per il lavoro in tutto il territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Siamo molto felici di aver inaugurato questa nuova sede di Pescara – ha sottolineato l’assessore -, che si attesta come una tra le più grandi della regione, sia in termini di utenza, sia per i numeri che riesce a esprimere e per la sua produttività. Si tratta di un Centro per l’Impiego nuovo in tutti i sensi: non solo per la collocazione in piazza Garibaldi, ma anche per i nuovi arredi, le nuove dotazioni hardware e software e, soprattutto, per i nuovi servizi che verranno erogati.””I Centri per l’Impiego – ha aggiunto Magnacca – sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più strategico nelle politiche attive del lavoro – Per questo abbiamo investito non solo nel miglioramento delle strutture, ma anche nell’innovazione dei servizi e nell’organizzazione degli spazi, affinché possano rispondere in maniera efficace alle esigenze di disoccupati, giovani, lavoratori e aziende – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa nuova struttura sarà molto più prossima alle imprese e decisamente più vicina ai cittadini, garantendo un accompagnamento e un orientamento mirati, sia per chi è alla ricerca di una nuova occupazione, sia per chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro – Le nuove funzioni del Centro sono supportate da un grande investimento della Regione Abruzzo, volto a infondere una rinnovata vitalità in questa fondamentale struttura di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro – Oggi raccogliamo i primi frutti di questo percorso, mentre prosegue il programma di inaugurazione delle nuove sedi, a partire da quelle di rilevanza provinciale di Teramo, Chieti e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “La nuova sede di piazza Garibaldi consentirà di offrire ambienti più moderni, funzionali e accoglienti, migliorando la qualità dell’accoglienza e dei servizi erogati agli utenti e confermando l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzamento della rete dei servizi pubblici per il lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it