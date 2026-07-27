Regione Abruzzo, ultime: Inaugurate due nuove risonanze e il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Quello di Chieti è ora l’unico ospedale in Abruzzo a disporre di una risonanza magnetica direttamente all’interno del Pronto Soccorso, ed è uno dei pochissimi in tutta Italia” – ha dichiarato il Presidente della Regione, Marco Marsilio – Questo pomeriggio, insieme all’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il Presidente ha inaugurato due nuove risonanze magnetiche e ha presenziato alla consegna dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti.“Prima i degenti dovevano essere trasportati in ambulanza per oltre un chilometro fino alla clinica universitaria solo per eseguire un esame – si apprende dalla nota stampa. Con questo fondamentale passo avanti – ha spiegato Marsilio – evitiamo disagi ai pazienti e diamo una risposta concreta e strategica al territorio, portando a compimento con determinazione gli impegni assunti nell’ambito del PNRR. Stiamo mantenendo la promessa di ammodernare la rete ospedaliera abruzzese: investire in tecnologia d’avanguardia, spazi più funzionali e percorsi riorganizzati significa abbattere i tempi d’attesa, potenziare la capacità diagnostica dell’Ospedale di Chieti ed elevarne gli standard di cura – viene evidenziato sul sito web. Continueremo a mettere al centro la salute dei cittadini, garantendo un’assistenza rapida e sicura e offrendo al nostro personale sanitario condizioni di lavoro adeguate e moderne”.Sulla stessa linea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che ha sottolineato il valore programmatico dell’intervento nel quadro delle iniziative regionali: “È stata una giornata intensa: dietro ogni inaugurazione ci sono progettazione, investimenti e lavoro di squadra – Questa mattina a Città Sant’Angelo abbiamo inaugurato 21 posti letto per l’Ospedale di Comunità, e oggi a Chieti diamo il via ai lavori del nuovo Pronto Soccorso, che sarà realizzato secondo le linee guida stabilite in Giunta, con spazi dedicati per l’attesa e l’osservazione dei pazienti – precisa il comunicato. Le due nuove risonanze ad alta complessità rispondono a una precisa esigenza di abbattimento delle liste d’attesa – Installare una di queste apparecchiature direttamente dentro il Pronto Soccorso permette di ottenere una diagnosi immediata senza trasferire il paziente da un reparto all’altro, garantendo così una cura tempestiva e appropriata grazie a un personale qualificato, dedicato e motivato – aggiunge testualmente l’articolo online. ”L’Ospedale di Chieti si rinnova così all’insegna dell’innovazione e della sicurezza con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, finanziato anche tramite i fondi del PNRR (Missione 6 – Salute). L’intervento prevede l’installazione di due nuove risonanze magnetiche da 1,5 Tesla presso la Radiodiagnostica e il Pronto Soccorso per un totale di 2,9 milioni di euro, garantendo diagnosi più tempestive ed elevate prestazioni tecnologiche – si apprende dalla nota stampa. Contestualmente, con un investimento di 2,1 milioni di euro, prendono il via i lavori di riorganizzazione del Pronto Soccorso, che introdurranno percorsi separati per i triage (codici verdi, gialli e rossi), una nuova camera calda, sale d’attesa più ampie, nuovi spazi per la Shock Room e l’area sub-intensiva, oltre al collegamento diretto con la terapia intensiva – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it