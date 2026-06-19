Regione Abruzzo, ultime: Inaugurate le Case della Comunità di Popoli e Pianella

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Visita del Presidente anche a Carpineto della Nora Giornata di appuntamenti istituzionali nel pescarese per il presidente della Regione, Marco Marsilio, dedicata al potenziamento della sanità territoriale e al sostegno delle aree interne – La mattinata è iniziata a Popoli con l’inaugurazione della Casa della Comunità (all’interno del CERS di via Aldo Moro), presidio di riferimento per l’area montana che servirà oltre 22 mila residenti di nove comuni – precisa il comunicato. Al taglio del nastro, insieme alle autorità regionali e sanitarie, era presente il sindaco Moriondo Santoro – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente, il Presidente si è trasferito a Pianella per l’inaugurazione della locale Casa della Comunità (in Piazza Caduti di Nassirya), struttura a servizio di un bacino di oltre 15 mila abitanti in cui è stata attivata anche la nuova sede dell’assistenza consultoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad accogliere la delegazione è stato il sindaco Taddeo Manella – viene evidenziato sul sito web. Entrambe le strutture, realizzate nell’ambito della Missione 6 del PNRR e secondo il DM 77/2022, ospitano servizi sanitari e socio-sanitari integrati – tra cui PUA, ADI, CUP e ambulatori infermieristici – con medici di medicina generale e infermieri di famiglia – “L’apertura di queste strutture – ha dichiarato Marsilio – conferma il nostro impegno nel ridisegnare la sanità abruzzese, portando i servizi essenziali direttamente nei territori, vicino alle famiglie e ai cittadini più fragili”. A fargli eco l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì: “Con queste attivazioni diamo concretezza al modello della medicina di prossimità. Grazie all’integrazione tra medici di assistenza primaria, infermieri di comunità e assistenti sociali, garantiamo una presa in carico globale e percorsi di cura continuativi direttamente sul territorio”. Alle cerimonie inaugurali hanno preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’on. Guerino Testa e il direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli. Nel primo pomeriggio, Marsilio ha visitato il centro di Carpineto della Nora, accolto dal sindaco Francesco Colarossi – L’incontro ha permesso di fare il punto sui progetti di sviluppo locale e sulle strategie regionali contro lo spopolamento – recita il testo pubblicato online. “Le aree interne sono una risorsa preziosa – ha sottolineato il Presidente – e continueremo a sostenere i piccoli comuni per garantire servizi e qualità della vita”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it