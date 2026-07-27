Regione Abruzzo, ultime: Inaugurato a Città Sant’Angelo l’Ospedale di Comunità

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si è tenuta questa mattina, nel presidio di Largo Baiocchi, a Città Sant’Angelo, l’inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità, una struttura chiave per il potenziamento e il riassetto della sanità territoriale nell’area pescarese – si apprende dalla nota stampa. A tagliare il nastro sono stati il Presidente della Regione, Marco Marsilio, l’Assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, e il Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e della sanità del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo Ospedale di Comunità rappresenta un “anello di congiunzione” cruciale e un punto intermedio tra il ricovero ospedaliero per acuti e l’assistenza domiciliare – si apprende dalla nota stampa. Un presidio pensato per accogliere i pazienti che, superata la fase acuta della malattia, necessitano ancora di assistenza sanitaria non intensiva prima del rientro in sicurezza presso le proprie abitazioni.“Questa struttura chiude un cerchio e si integra perfettamente con la rete dei servizi territoriali – ha dichiarato il Presidente Marco Marsilio –. L’Ospedale di Comunità permette di sgravare i reparti ospedalieri e alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso, dove troppo spesso i cittadini restano in osservazione in attesa che si liberino posti letto occupati da chi è in fase di convalescenza – È una risposta concreta che dà tranquillità alle famiglie e garantisce cure appropriate ai cittadini”.Nel corso del suo intervento, il Presidente ha evidenziato come l’Abruzzo abbia già raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dal PNRR (Missione 6), ma ha anche sottolineato la volontà politica della Giunta regionale di andare ben oltre i parametri stabiliti a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I criteri originali del PNRR basati unicamente sulla densità abitativa – come una Casa della Comunità ogni 50.000 abitanti – non tengono conto della complessità orografica dell’Abruzzo, dove la popolazione è distribuita in numerosi piccoli Comuni distanti tra loro e separati da vallate appenniniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Trattare l’Abruzzo come un quartiere ad alta densità di Roma o Napoli è stato un errore metodologico – Per questo abbiamo aggiunto risorse regionali proprie, incrementando del 50% (una volta e mezza) il numero di Case e Ospedali di Comunità rispetto ai target PNRR, per portare la sanità vicino a tutti i cittadini, anche nelle aree più interne”.Sulle criticità registrate in alcuni cantieri della provincia, Marsilio ha precisato che «a causa di ritardi burocratici, ricorsi al TAR e problematiche urbanistiche nei Comuni di Pescara e Montesilvano, abbiamo riprogrammato le risorse senza perdere un solo euro – Abbiamo accelerato gli interventi in strutture come Città Sant’Angelo per rispettare le scadenze e garantire i servizi nei tempi previsti”. A evidenziare il cambio di passo nella gestione dei servizi territoriali è stata anche l’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì.“Siamo intervenuti per potenziare i servizi in strutture che avevamo trovato quasi dimenticate, ribaltando una logica del passato orientata solo ai tagli – aggiunge la nota pubblicata. La nostra scelta politica è quella di offrire risposte adeguate e appropriate ai reali fabbisogni della popolazione, coniugando un’assistenza ospedaliera d’alta complessità con una forte presenza sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Questo Ospedale di Comunità rappresenta proprio la struttura di transizione ideale tra l’ospedale per acuti e l’assistenza domiciliare – Più volte in questi anni ho sollecitato la realizzazione di questa opera, perché l’impossibilità di dimettere tempestivamente dai reparti di geriatria o medicina i pazienti non ancora pronti per tornare a casa generava un’inappropriatezza che disperdeva preziose energie sanitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi garantiamo la vera continuità assistenziale».L’Assessore Verì ha poi ricordato due strumenti fondamentali messi a disposizione dei cittadini per accedere in modo corretto e veloce ai servizi di cura – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio la direzione generale guidata dal dottor Michitelli per l’impegno costante – si apprende dalla nota stampa. Colgo l’occasione per ricordare a tutti i cittadini abruzzesi che è attivo il numero unico 116117. Componendo questo numero è possibile parlare subito con personale sanitario qualificato che effettua un vero e proprio triage telefonico, guidando il cittadino verso la risposta sanitaria più idonea ed evitando inutili e impropri accessi al Pronto Soccorso – Infine, invito tutti ad aderire al Fascicolo Sanitario Elettronico, uno strumento decisivo per la digitalizzazione e la fruibilità dei propri dati clinici”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it