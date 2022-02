Regione Abruzzo, ultime: Incontro a Roma del Presidente Marsilio e l’Assessore Verì con il sottosegretario Costa

Dal sito della Regione Abruzzo:

– Roma, 15 feb. – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità, Nicoletta Verì, hanno incontrato questa mattina, a Roma, presso il Ministero della Salute, il sottosegretario Andrea Costa per illustrargli le delibere appena approvate per gli investimenti sui nuovi presidi ospedalieri di Avezzano, Lanciano e Vasto – Successivamente il presidente Marsilio ha avuto modo di incontrare il Ministro Roberto Speranza raccogliendo la sua soddisfazione e l’incoraggiamento ad utilizzare i fondi per l’edilizia sanitaria per un veloce ed efficace ammodernamento delle strutture sanitarie pubbliche presenti in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. USFS 220215

