Regione Abruzzo, ultime: Incontro Agenas-Regione sul nuovo monitoraggio delle liste d’attesa

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 28 apr. – Incontro oggi a Pescara tra Agenas, Regione e Asl sul governo delle liste d’attesa – si legge sul sito web ufficiale. L’occasione è stata la presentazione del nuovo sistema di monitoraggio dei tempi d’attesa (introdotto dalla legge 107 del 2024), che entrerà a pieno regime a partire dalle prossime settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’incontro, che si è tenuto nella sede del Dipartimento Sanità a Pescara, sono intervenuti il direttore generale dell’Agenas, Angelo Tanese, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento, Camillo Odio, la dirigente dell’unità statistica sanitaria di Agenas, Maria Pia Randazzo, il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Maurizio Brucchi e il Ruas della Regione, Marco Scorrano – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano presenti anche i direttori generali delle Asl e i responsabili dei Servizi che gestiscono le liste d’attesa – Un primo incontro per analizzare i dati sulle 4 classi di priorità – U (urgente), B (breve), D (differita) e P (programmata) – con un focus particolare sulle singole aziende sanitarie, sia per quanto riguarda le visite specialistiche, sia per gli esami diagnostici – precisa la nota online. Un’analisi analitica sulle singole prestazioni, che ha messo in evidenza punti di forza e aree di miglioramento – Particolare attenzione è stata dedicata alla classe urgente e alle soluzioni messe in campo per garantire le prestazioni entro le 72 ore – Sono stati poi affrontati anche i temi della gestione e ottimizzazione delle agende, anche di secondo livello, evidenziando la necessità di intervenire sul sistema informatico per migliorare la capacità di tracciamento delle prenotazioni.Obiettivo del nuovo sistema di monitoraggio – fortemente voluto dal ministro della Salute, Orazio Schillaci – è quello di rendere pubblici e trasparenti i dati sulle liste d’attesa delle Regioni, che saranno aggiornati in tempo reale e che consentiranno di intervenire tempestivamente sulle criticità.“A partire – ha sottolineato l’assessore Verì – dalla riduzione dell’inappropriatezza prescrittiva, per rendere sempre più aderenti le prestazioni richieste alle reali condizioni cliniche del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un obiettivo che perseguiremo con la preziosa collaborazione dei medici di medicina generale”Con il monitoraggio nazionale in tempo reale, l’Abruzzo segna un ulteriore passo avanti nella gestione delle liste d’attesa – Uno sforzo che nell’ultimo anno ha permesso di conseguire una significativa riduzione dell’attesa per le visite – si apprende dalla nota stampa. Restano ancora delle criticità, legate soprattutto all’aumento della domanda di salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sotto questo punto di vista, però, una importante accelerazione è arrivata dalle nuove apparecchiature installate in questi ultimi anni in tutte le Asl, soprattutto Tac e Risonanze magnetiche di ultima generazione che non solo permettono diagnosi più accurate, ma anche un accorciamento della durata del singolo esame e dunque la possibilità di aumentarne il numero giornaliero eseguibile – si apprende dalla nota stampa. US 260428

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it