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Regione Abruzzo, ultime: Incontro in Assessorato con le delegazioni sindacali dei medici di medicina generale

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Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 21 mag. – Un nuovo appuntamento tra 15 giorni (il tempo per acquisire ulteriore documentazione dalle Asl) per fissare la ripresa dei lavori della delegazione trattante per il rinnovo dell’accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ quanto stabilito oggi nel corso dell’incontro tra l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento, Camillo Odio, e la dirigente del Servizio assistenza territoriale, Barbara Morganti, che hanno ricevuto una delegazione delle organizzazioni sindacali dei medici, a margine della manifestazione nazionale che ha toccato anche Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre alle rivendicazioni sindacali comuni alla vertenza nazionale, in Abruzzo si è fatto il punto anche sullo stallo nel rinnovo dell’accordo integrativo regionale, fermo dal 17 marzo scorso dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni dei medici.L’assessore ha preso in carico le richieste preliminari della categoria alla ripresa delle trattative, a partire dall’applicazione di criteri contrattuali omogenei nelle singole Asl fino ai dati di bilancio disaggregati per ciascuna azienda sanitaria, così da avere un quadro preciso delle risorse destinate alla medicina convenzionata – si legge sul sito web ufficiale. I lavori della delegazione trattante saranno preceduti da un ulteriore incontro con i direttori generali delle 4 Asl. US 260521  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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