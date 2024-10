Regione Abruzzo, ultime: Industria: incontro con commissario ZES per investimenti Gruppo De Cecco

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 23 ott. – “Dinamico e più funzionale impegno della Zes per il Mezzogiorno che cambia passo con il nuovo coordinatore unico Giosy Romano ora attivamente presente nei territori”. Ad affermarlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca a seguito dell’incontro, su indicazione del presidente Marsilio, con il Gruppo De Cecco che ha visto la partecipazione del coordinatore unico Zes, Giosy Romano – riporta testualmente l’articolo online. “Una nuova visione che abbiamo constatato dopo i sopralluoghi nei cantieri e ora anche nel corso del tavolo di lavoro con il Gruppo De Cecco che si avvia a realizzare a Ortona un ampliamento che lo porterà a diventare uno dei più impianti al mondo per dimensione per la lavorazione della pasta con centinaia di posti di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Un dialogo diretto per avere risposte immediate al fine di snellire le procedure per le opere in cantiere”. Romano, nel corso dell’incontro con De Cecco, ha dato utili indicazioni operative per giungere in tempi brevi all’iter per l’ampliamento – recita il testo pubblicato online. “Si tratta – conclude l’assessore Magnacca – di un nuovo modello operativo che replicheremo per tutte le aziende abruzzesi che faranno richiesta alla Zes unica – Un percorso nuovo con le imprese e con Regione Abruzzo”. COM.ASS. 241023.

