Regione Abruzzo, ultime: Industria: Irplast investe in Abruzzo; Regione e Its garantiscono nuova formazione

Pescara, 18 lug. – L’Its Meccatronica di Lanciano formerà 25 nuovi addetti per lo stabilimento Irplast, azienda produttrice di film in polipropilene nel complesso industriale di Piazzano d’Atessa – viene evidenziato sul sito web. L’intesa è stata annunciata oggi nel corso di una conferenza stampa dall’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, dall’amministratore delegato di Irplast, Fausto Cosi e dal presidente dell’Its Academy di Lanciano, Paolo Raschiatore –

La nascita di una collaborazione per la formazione dei dipendenti tra l’azienda e l’Its porta con sé un’altra importante notizia: l’investimento per circa 50 milioni di euro della Irplast che raddoppia la propria capacità produttiva ad Atessa e per questo ha necessità di formare tecnici altamente specializzati che andranno a lavorare sulla nuova linea produttiva – si apprende dal portale web ufficiale. “Proprio la vicenda della Irplast – ha detto D’Amario – conferma la necessità di un confronto continuo tra le aziende e la Regione Abruzzo per facilitare processi di sviluppo economico sul territorio – In questa situazione, la Regione è stata in grado di essere attrattiva mettendo a disposizione di un’azienda grande e importante con la Irplast servizi di formazione per il proprio personale che hanno permesso all’azienda di liberare risorse per un investimento importante sul sito di Atessa”.

Sulla stessa frequenza l’amministratore delegato Irplast: “L’investimento sul sito industriale di Atessa ha per noi una portata storica – ha sottolineato Fausto Cosi – perché ci permetterà di affrontare le nuove sfide del mercato che richiede sempre maggiore disponibilità di imballaggi monomateriali eco-sostenibili – precisa il comunicato. L’azienda continua ad investire nell’innovazione tecnologica e di processo – Ma soprattutto – ha concluso Cosi – ad essere presente con autorevolezza sul territorio e questa collaborazione con l’Its Academy di Lanciano lo sta a confermare”. Di “prova di maturità e esempio di crescita” ha parlato il presidente di Its Meccatronica Paolo Raschiatore: “L’intesa rafforza il quadro delle collaborazioni già attive con le aziende operanti in Abruzzo e consentirà di formare 25 tecnici specializzati ‘su misura’ per l’azienda, pronti ad occupare mansioni specifiche E’ una sfida che accettiamo con grande entusiasmo perché creerà ulteriori opportunità di lavoro per i nostri giovani”. IAV 230718

