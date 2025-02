Regione Abruzzo, ultime: Industria: l’assessore Magnacca in visita al calzaturificio Gensi

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 20 feb. – Prosegue il viaggio dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nelle aziende abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Una presenza diretta per le tante realtà che contribuiscono a formare il tessuto produttivo e quindi economico dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Ho visitato il calzaturificio Gensi, nella zona industriale di Giulianova, che si caratterizza nel comparto della moda e del made in Italy. Una delle tante aziende che rafforza l’export abruzzese – sottolinea l’assessore – per un settore contribuisce a doppia cifra a fare numeri importanti nell’export abruzzese – La moda ha un valore strategico per l’Abruzzo e sostiene la nostra economia regionale, dove altri settori purtroppo per una congiuntura sfavorevole registrano qualche affanno – riporta testualmente l’articolo online. ”Per l’assessore alle Attività produttive “la moda abruzzese, simbolo forte del made in Italy, merita la giusta considerazione anche per gli sforzi che sta compiendo nel campo dell’innovazione e della sostenibilità ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vogliamo accendere un faro su questo settore che presenta eccellenze nelle province abruzzesi – Realtà che sono cresciute con una sapiente manualità artigianale tanto da diventare primarie aziende produttive – si apprende dalla nota stampa. In questa regione – conclude l’assessore Magnacca – la produzione dell’alta moda brilla nella provincia di Teramo a cui aggiungiamo, per la stessa importanza, la provincia di Pescara, nell’aquilano è il settore chimico-farmaceutico che la fa da padrone, mentre nella provincia di Chieti primeggia l’automotive”. US 250220

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it