Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: appaltati i lavori per il porto di Giulianova

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 30 dic. – Concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori relativi al prolungamento della scogliera di protezione della nuova imboccatura del molo nord e per la ricarica e la messa in sicurezza del molo sud del Porto di Giulianova – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis. I lavori sul molo nord che prevedono lo sviluppo residuo di 87 metri di barriera, in prosecuzione di quella già realizzata, sono stati aggiudicati da ARIC, stazione appaltante per la Regione Abruzzo, tramite procedura negoziata per un importo complessivo di 2.860.970,09 euro L’intervento sul molo sud, aggiudicato sempre con procedura negoziata con importo lavori di 341.594,87, euro, prevede la rifioritura e la messa in sicurezza delle scogliere di protezione del molo danneggiato dalle mareggiate verificatesi negli ultimi anni nella costa teramana – “La Regione Abruzzo, dopo i finanziamenti concessi dalla Giunta Chiodi e le tenebre del periodo del governo D’Alfonso, torna ad investire sul porto di Giulianova restituendo alla città e a tutta la provincia di Teramo un porto moderno efficiente e sicuro che consentirà di dare nuovo impulso sia al settore pesca che a quello turistico”, ha commentato il sottosegretario D’Annuntiis. (REGFLASH)

