Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: Caputi nuovo Commissario per messa in sicurezza acquifero Gran Sasso

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila, 29 ago – recita il testo pubblicato online. – Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha comunicato al presidente Marsilio di aver designato nella persona dell’ingegner Pierluigi Caputi, già direttore della Regione Abruzzo e del comune di Pescara, il nuovo Commissario per la messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente Marsilio, nel dare riscontro al sig. Ministro della avvenuta designazione, ha ringraziato l’ingegner Corrado Gisonni per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni, auspicando che la struttura commissariale – attualmente ferma dal 14 agosto essendo decaduto a quella data l’incarico del precedente commissario – torni al più presto operativa, assicurando continuità nell’importante azione di risanamento in corso, per la quale la Regione ha svolto e continuerà a svolgere una decisiva azione di promozione e sostegno – Nel chiedere al Governo la celere definizione della procedura di nomina, che deve essere adesso perfezionata con DPCM, il presidente Marsilio è tornato a sollecitare al MIT lo stanziamento dei circa 60 milioni necessari a completare il quadro finanziario che permetterà la messa a gara del progetto e la soluzione di un problema di enormi dimensioni, che l’Abruzzo attende da tre decenni di vedere risolto – riporta testualmente l’articolo online. US230829

