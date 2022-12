Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: D’Annuntiis, nuova stazione Martinsicuro opera strategica per Val Vibrata

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

INFRASTRUTTURE: D’ANNUNTIIS, NUOVA STAZIONE MARTINSICURO OPERA STRATEGICA PER VAL VIBRATA

Martinsicuro (Te), 7 dic. – Inaugurata, questa mattina, la nuova stazione ferroviaria di Martinsicuro: lo scalo strategico più a nord dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto da 2,6 milioni di euro è stato co-finanziato, in parti uguali, da Regione Abruzzo e RFI. L’opera è stata completata in tempi record (6 mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma lavori) da parte della ditta appaltatrice – E’ un’infrastruttura, spiegano i tecnici di RFI, rispondente alle migliori caratteristiche in tema di barriere architettoniche, capace di garantire fruibilità anche a tutti gli utenti a mobilità ridotta attraverso la presenza di due ascensori e di marciapiedi adeguati, di un servizio di informazione al pubblico e di apposita segnaletica guida – viene evidenziato sul sito web. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, e l’assessore regionale Pietro Quaresimale – si apprende dalla nota stampa. “È una giornata importante per la Città di Martinsicuro e la Val Vibrata – ha detto il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis -. La Regione Abruzzo ha fortemente voluto la realizzazione di questa infrastruttura ferroviaria individuando le risorse necessarie per fare in modo che gli impegni assunti potessero essere mantenuti – La nuova stazione avrà importanti e significative ricadute positive in termini di turismo e sviluppo economico della zona, non solo a Martinsicuro ma in tutta la Val Vibrata – si apprende dal portale web ufficiale. Mi corre l’obbligo di ringraziare il Comune di Martinsicuro per l’attività svolta, RFI per avere progettato e realizzato in tempi molto brevi la riqualificazione della stazione e il Dipartimento regionale Infrastrutture che ha seguito la realizzazione dell’intervento – recita il testo pubblicato online. Vengono così recuperate le lentezze del passato ed i mancati impegni della precedente Giunta regionale, la quale si era occupata esclusivamente di fare vuoti proclami senza mai trovare le dovute coperture finanziarie per realizzare l’opera, cosa che invece questa giunta ha subito fatto – riporta testualmente l’articolo online. È un momento importante, dunque, che conferma – ha concluso D’Annuntiis – la volontà della Giunta Marsilio di investire sulle infrastrutture per dare competitività al nostro territorio”. Con questa nuova opera pubblica viene centrato anche l’importante obiettivo di inserire il territorio compreso tra Alba Adriatica e la foce del fiume Tronto all’interno del corridoio ferroviario adriatico della tratta Ancona-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. GILPET/221207

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it