Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: Marsilio, “Riapertura ponte di Castiglione a Casauria strategico per territorio”

Castiglione a Casauria, 6 mar. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, è intervenuto all’inaugurazione del ponte stradale di Castiglione a Casauria – si legge sul sito web ufficiale. Un’opera strategica, finanziata con circa 1 milione 600mila euro di fondi di sviluppo e coesione (FSC), non solo per il piccolo centro casauriense ma soprattutto per il collegamento viario con gli altri Comuni del circondario Pescosansonesco, Torre dei passeri, Pietranico e Corvara – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di un intervento che si inserisce in una più ampia opera di riqualificazione viaria di questo comprensorio – ha dichiarato Marsilio – ed è stato uno dei primi problemi in cui sono occupato dal momento del mio insediamento – riporta testualmente l’articolo online. I fondi, a disposizione delle Province, per la manutenzione delle strade provinciali, erano rimasti incagliati per una ragione contabile del meccanismo di finanziamento – recita il testo pubblicato online. Grazie alla collaborazione degli uffici tecnici, – ha aggiunto il Presidente – abbiamo individuato un nuovo meccanismo che ha reso più fluida l’erogazione di queste risorse consentendo, in questo caso, la pubblicazione della gare d’appalto e l’apertura del cantiere”. Al di là del valore simbolico di una struttura del genere, la chiusura del ponte di San Rocco ha pesato in negativo sull’economia di un intero territorio rendendo anche complicato raggiungere il santuario del Santo Nunzio Sulprizio a Pescosanesco – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’intervento – ha spiegato il Presidente – è stato portato a termine grazie alla fattiva collaborazione tra Protezione civile, attraverso gli uffici per la ricostruzione, e quelli della Provincia di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Una sinergia che ha prodotto una velocizzazione delle procedure – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora, – ha aggiunto – sarà importante occuparsi della manutenzione delle strade che portano al ponte e che sono interessate dal passaggio di pullman e di mezzi pesanti”. All’inaugurazione, oltre al sindaco di Castiglione a Casauria ed a molti primi cittadini dei comuni limitrofi, erano presenti anche il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed il parlamentare Guerino Testa – si legge sul sito web ufficiale. /230306

