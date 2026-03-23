Regione Abruzzo, ultime: Innovazione: Giunta approva accordo quadro con Agenzia spaziale italiana

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Regione Abruzzo regolerà i rapporti con l’Agenzia spaziale italiana tramite un accordo quadro (Asi). Lo ha deciso la Giunta regionale che, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, ha approvato lo schema di accordo destinato ad aprire una nuova fase dello sviluppo industriale della regione – si apprende dalla nota stampa. “L’intesa con l’Agenzia spaziale – spiega l’assessore Magnacca – disegna un quadro generale di collaborazione in virtù soprattutto del neonato Distretto aerospaziale abruzzese che fungerà da ente attuatore e di coordinamento degli interventi – aggiunge la nota pubblicata. La collaborazione con l’agenzia nazionale è parte di quella strategia di politica industriale che mira a rafforzare i domini tradizionali del manifatturiero in settori, come l’automotive, che rappresentano la risposta più adeguata alla domanda di mercato globale legata alle comunicazioni, alle connessioni, al controllo spaziale, tanto per citarne alcuni – precisa il comunicato. Sull’economia dello spazio, peraltro, c’è una partita aperta alla quale la Regione ha intenzione di partecipare perché aprirebbe le porte di un mercato fino a qualche anno fa impensabile da raggiungere per le imprese abruzzesi”.In questo senso, l’intesa con Asi vuole essere soprattutto la ricerca di un partner istituzionale dalle indubbie competenze scientifiche e tecniche in grado di incrementare la competitività delle imprese abruzzesi – precisa il comunicato. “Significa soprattutto – ribadisce l’assessore alle Attività produttive – che l’Abruzzo vuole promuovere progetti utili agli obiettivi nazionali e rafforzare la collaborazione con altri distretti industriali e tecnologici – precisa la nota online. Non si tratta di abbandonare i settori tradizionali dell’economia regionale, quanto la necessità di aggiornare la destinazione produttiva dei singoli territori sfruttando la multidimensionalità del tessuto produttivo, in modo da allargare la capacità della nostra economia di di stare su un mercato in continua evoluzione”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it