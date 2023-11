Regione Abruzzo, ultime: Innovazione: Marsilio ha inaugurato “Visionaria” a Pescara

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara – si legge sul sito web ufficiale. 22 nov. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo, questa mattina, a Pescara, a Visionaria – Adriatic Innovation Forum, ha sottolineato che “la Regione sta accompagnando il processo di sviluppo legato all’innovazione attraverso la programmazione dei fondi europei – aggiunge la nota pubblicata. Nel ciclo 21-27, – ha proseguito – sono centrali i temi della transizione digitale, di quella ambientale ed ecologica e della riconversione industriale e dell’innovazione verso l’elettrico e verso il risparmio energetico nel settore dell’automotive – Ieri, – ha aggiunto – abbiamo approvato la legge urbanistica regionale dopo 40 anni, una legge che dai tempi dell’espansione edilizia, a volte anche indiscriminata, ci conduce verso i principi del consumo di suolo zero, della riconversione, della rigenerazione urbana, della incentivazione di tecnologie e materiali usati in edilizia e in architettura che possano migliorare l’impronta ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi siamo anche capofila di progetti importanti come quello Life3H, che è un progetto europeo di cui la Regione Abruzzo è capofila, un progetto che coinvolge tre Regioni, aziende pubbliche e private e Atenei importanti – precisa il comunicato. In Abruzzo questo progetto – ha concluso – si concretizza con la realizzazione di produzione e distribuzione di idrogeno per autobus che saranno operativi nella zona dell’Altopiano delle Rocche, nel parco regionale Sirente-Velino – recita il testo pubblicato online. Quindi in un’area parco azzereremo le emissioni di CO2 con questa trazione”. /231122

