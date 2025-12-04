- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 4, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, ultime: Intelligenza artificiale: Magnacca, un obbligo morale per il futuro delle nostre imprese

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“Dobbiamo lanciare una sorta di alert per parlare di intelligenza artificiale al fine di alzare il livello del confronto – riporta testualmente l’articolo online. Il suo futuro è già oggi, la sua applicazione sta producendo i suoi effetti per una corsa contro il tempo per essere competitivi con l’innovazione dei prodotti e dei processi – Sono convinta che attraverso l’intelligenza artificiale si stia passando a una manifattura intelligente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Guardando quanto sta accadendo, tanto in Italia che all’estero, ci siamo resi conto che qualsiasi decisione non possa più essere rinviabile – Dobbiamo pertanto creare consapevolezza nel sistema produttivo abruzzese: un obbligo non solo politico ma morale verso le imprese” lo ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca partecipando questa mattina al wokshop “L’intelligenza artificiale per l’industria” organizzato nell’Auditorium “Di Fonzo” a Santa Maria Imbaro – riporta testualmente l’articolo online. “Non possiamo viaggiare con lo sguardo rivolto all’indietro accontentandosi dei livelli produttivi raggiunti con l’Abruzzo, che si allena a regioni più avanzate, – ha spiegato l’assessore – ma occorre aggiornarci e ripensare a ciò che facciamo e come lo facciamo – aggiunge testualmente l’articolo online. IA e digitalizzazione non sono più una scelta ma un obbligo come metodo di lavoro: è conveniente perché diventano strumenti che aprono la nostra mente già utilizzati con buon profitto dal mondo della produzione”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

