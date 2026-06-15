Regione Abruzzo, ultime: Internazionalizzazione, il 24 giugno si riunisce il tavolo regionale a Pescara

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Entrerà anche il recente dato sull’export abruzzese (incremento rispetto al 2025 del 23,5%) registrato dall’Istat nel primo trimestre 2026 nell’agenda della riunione del tavolo regionale sull’internazionalizzazione delle imprese che l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha convocato per la mattina di mercoledì 24 giugno a Piazza Unione a Pescara – viene evidenziato sul sito web. “È importante ribadire – esordisce l’assessore Magnacca – che l’ultimo dato rilevato dall’Istat sull’export abruzzese ha un valore straordinario, che da un lato conferma il trend consolidato da qualche anno a questa parte di un export abruzzese particolarmente vivace, dall’altro apre spiragli importanti per le aziende regionali – precisa il comunicato. In questo senso, la conferma del successo del prodotto Abruzzo è resa ancora più importante dal fatto che gran parte del prodotto stesso è diretto verso il mercato degli Stati Uniti, che ha rappresentato nell’ultimo anno una sorta di variabile non controllabile a causa soprattutto dell’introduzione dei dazi commerciali – precisa la nota online. E voglio aggiungere – prosegue l’assessore – che l’Abruzzo si muove su una dinamica nazionale se è vero che siamo la seconda regione, dopo la Toscana, che ha fatto rilevare la crescita più consistente”.Ma la convocazione del tavolo regionale nasce anche alla luce del via libera che la Giunta regionale ha dato alla firma dell’intesa con Simest Spa, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene le imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione delle loro attività, con Sace Spa, società controllata dal ministero dell’Economia, e con Cassa Depositi e Prestiti che promuove lo sviluppo sostenibile del Paese – “L’intesa – sottolinea Tiziana Magnacca – andrà a rafforzare l’attività della Regione in tema di internazionalizzazione e soprattutto sarà da supporto al tavolo regionale che è costituito in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo è mettere a terra una serie di attività per lo sviluppo e la promozione di iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi, a cominciare dall’organizzazione congiunta di eventi di promozione fino alla possibilità da parte delle imprese abruzzesi di accedere a strumenti di finanza agevolata”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it