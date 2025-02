Regione Abruzzo, ultime: Internazionalizzazione: Magnacca, sinergia forte con le Camere di commercio per supportare le aziende

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 20 feb. L’assessore con delega alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, questo pomeriggio, a Pescara, nella sede della Camera di Commercio, ha partecipato ad un incontro di approfondimento sul tema dell’internazionalizzazione in vista di importanti appuntamenti internazionali in Italia e all’estero come MIPEL 127 a Milano, Phenomena Japan e Foodex Japan, che vedranno impegnate diverse aziende abruzzesi nell’ambito della sinergia tra la Regione e la Camera di Commercio Chieti-Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Sono particolarmente grata al presidente Strever per aver coinvolto la Regione, già da qualche anno, nei progetti di internazionalizzazione delle nostre aziende – ha affermato l’assessore Magnacca – poi, in questo momento storico, diventano ancora più decisivi per la vitalità dell’intero sistema produttivo abruzzese La necessità di veicolare in maniera adeguata nei mercati che contano, che possono permettersi la qualità che l’Abruzzo offre, è diventata un’esigenza di internazionalizzazione di cui non possiamo non tenere in conto – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ importante però – ha proseguito – che questo impegno di Camera di Commercio e Regione, in particolare del Dipartimento Attività Produttive e Internazionalizzazione, siano accompagnati dalla consapevolezza dei passi da fare da qui al futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ una chance che dobbiamo giocarci, – ha detto – perché sappiamo che i consumatori globali di un certo livello chiedono qualità, tipicità, controllo dei processi e prodotti unici che difficilmente si troverebbero in altri mercati – precisa il comunicato. Ecco perché – ha concluso – è importante costruire insieme un processo virtuoso di sviluppo ulteriore del Made in Italy in generale e del Made in Abruzzo in particolare”.Nel corso dell’incontro, è stato presentato anche il progetto della settimana regionale abruzzese a EXPO 2025 Osaka, il programma di internazionalizzazione 2025-2027 e il voucher per l’internazionalizzazione offerto dalle Camere di commercio abruzzesi.250220

