Regione Abruzzo, ultime: Io Studio 2025/2026, in Abruzzo 2.335 borse di studio agli studenti delle scuole superiori

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Sono 2335 gli studenti abruzzesi che quest’anno beneficeranno dei contributi dell’iniziativa Io Studio, relativamente all’anno scolastico 2025/2026. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, alla luce della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto a seguito dell’istruttoria degli uffici regionali.“Quest’anno le risorse messe a disposizione della Regione Abruzzo da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito – spiega l’assessore- sono di superiori a 700 mila euro e questo permetterà di finanziare, per un importo di 306,30 euro ciascuna, le 2335 borse erogate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La procedura concordata con il Ministero – prosegue Santangelo – prevede che i nomi dei beneficiari della borsa di studio siano caricati sulla piattaforma appositamente allestita per la validazione e la conseguente autorizzazione al pagamento – Che dovrebbe avvenire tra agosto e settembre”.Il programma ministeriale Io Studio prevede l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti delle scuole medie superiori in base alla capacità reddituale delle rispettive famiglie – si apprende dalla nota stampa. Voluto dal ministero dell’Istruzione e del Merito, l’iniziativa è finanziata dal Fondo unico per il diritto allo studio e si pone l’obiettivo di arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico – Anche per quest’anno rimangono invariate le procedure di riscossione: le famiglie o gli studenti stessi, se maggiorenni, possono ritirare, muniti di documento d’identità valido e del codice fiscale, il proprio contributo economico presso qualsiasi Ufficio postale del territorio nazionale chiedendo il rilascio della Carta Postepay Borse di Studio sulla quale è stata caricata la somma di 306,30 euro – Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio negli anni precedenti, l’accredito della borsa di studio per l’annualita 2025/2026 avverrà direttamente sulla medesima Carta Postepay “Borsa di Studio” in loro possesso, senza doversi recare presso un Ufficio Postale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Beneficiari ed esclusi della borsa di studio Io Studio 2025/2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it