Regione Abruzzo, ultime: Ippodromo di Tagliacozzo: Marsilio, martedì a L’Aquila presentazione del Palio delle Regioni

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 19 luglio – Si terrà martedì 23 luglio, alle ore 10.30, presso la sala stampa “Isolina Scarsella” a Palazzo Silone, la conferenza di presentazione del Palio delle Regioni.Parteciperanno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il vice Presidente Emanuele Imprudente, il Sottosegretario Daniele D’Amario, il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio e l’amministratore della società Marsicana Franco Pasquini.L’evento è previsto per il 4 agosto e si svolgerà nell’area dell’ippodromo dei marsi di Tagliacozzo, al cui interno verranno allestiti stands con le principali eccellenze abruzzesi, dai prodotti tipici all’artigianato di qualità.Il programma, che prevede suggestive corse e sfilate di cavalli, gare, premi, esibizioni di sbandieratori e intrattenimento per il pubblico, verrà dettagliatamente presentato nel corso della conferenza stampa – viene evidenziato sul sito web. US 240719

