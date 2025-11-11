- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
Regione Abruzzo, ultime: ISA : il Presidente Mazzocco consegna a Marsilio il volume celebrativo “Terra di Musica” per i 50 anni di attività

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto a Palazzo Silone il Presidente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), Alberto Mazzocco per la consegna ufficiale del volume “Terra di Musica”, realizzato per celebrare i cinquant’anni di attività dell’istituzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Presidente Mazzocco ha voluto personalmente donare il volume al Presidente Marsilio come segno di condivisione del percorso culturale e artistico che l’ISA ha costruito nel corso di mezzo secolo di attività, rappresentando un punto di riferimento per la vita musicale e sinfonica della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’incontro sono stati ricordati i principali traguardi raggiunti dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese e ribadita la comune volontà di proseguire nella valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Presidente Marsilio ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’ISA e per il valore simbolico del volume, sottolineando come la musica e la cultura rappresentino “una componente essenziale dell’identità abruzzese e un ponte verso le nuove generazioni”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

