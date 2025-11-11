Regione Abruzzo, ultime: ISA : il Presidente Mazzocco consegna a Marsilio il volume celebrativo “Terra di Musica” per i 50 anni di attività

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto a Palazzo Silone il Presidente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), Alberto Mazzocco per la consegna ufficiale del volume “Terra di Musica”, realizzato per celebrare i cinquant’anni di attività dell’istituzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Presidente Mazzocco ha voluto personalmente donare il volume al Presidente Marsilio come segno di condivisione del percorso culturale e artistico che l’ISA ha costruito nel corso di mezzo secolo di attività, rappresentando un punto di riferimento per la vita musicale e sinfonica della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’incontro sono stati ricordati i principali traguardi raggiunti dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese e ribadita la comune volontà di proseguire nella valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Presidente Marsilio ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’ISA e per il valore simbolico del volume, sottolineando come la musica e la cultura rappresentino “una componente essenziale dell’identità abruzzese e un ponte verso le nuove generazioni”.

