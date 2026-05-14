Regione Abruzzo, ultime: Istituito il tavolo tecnico regionale sulla celiachia

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 14 mag. – Uniformare le procedure in tutte le 4 Asl abruzzesi per un’assistenza di eccellenza, favorendo un approccio disciplinare e omogeneo – riporta testualmente l’articolo online. E’ l’obiettivo del Tavolo tecnico permanente sulla Celiachia, al centro dell’incontro di questa mattina a Pescara tra l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, la presidente regionale dell’Associazione Italiana Celiachia, Marta D’Amico, Rachele Ciccocioppo, docente ordinario di gastroenterologia dell’Università D’Annunzio e Marina Cerruto, dirigente medico della clinica pediatrica del policlinico di Chieti. L’istituzione avviene alla vigilia della Giornata Mondiale della Celiachia, fissata per sabato 16 maggio – riporta testualmente l’articolo online. “Il Tavolo – spiega l’assessore – sarà il cuore pulsante delle nuove politiche sanitarie sulla celiachia e lavorerà alla predisposizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) uniforme, con la strutturazione di una rete di assistenza che garantisca sicurezza e qualità della presa in carico dei pazienti – precisa il comunicato. Dalla diagnosi al follow-up, fino alla certificazione delle esenzioni, ogni cittadino deve ricevere lo stesso standard di cura in tutto il territorio regionale”. In Abruzzo, nel 2024, si registravano 6.548 pazienti celiaci, ma si stima che in realtà la popolazione celiaca totale in regione sia di circa 13mila persona, in linea con il dato nazionale di un caso ogni 100 abitante – Esisterebbe dunque un “sommerso” di quasi il 50 per cento che non ha ancora una diagnosi clinica – si apprende dal portale web ufficiale. “Per migliorare la qualità della vita dei pazienti – continua la Verì – la Regione ha avviato una radicale trasformazione digitale del percorso assistenziale: il nuovo sistema supera i vecchi modelli burocratici introducendo l’erogazione digitale dei prodotti a carico del servizio sanitario – riporta testualmente l’articolo online. I cittadini abruzzesi possono così gestire il proprio budget mensile in modo più flessibile, moderno e senza la necessità di buoni cartacei”.Tra gli obiettivi a breve termine della Regione sulla celiachia c’è l’attuazione di programmi di screening per l’individuazione precoce dei casi nei bambini, così da prevenire complicazioni a lungo termine – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il percorso intrapreso – conclude – mira a garantire ai cittadini abruzzesi cure certe, sicure e costantemente aggiornate – si apprende dalla nota stampa. Questo processo di evoluzione è sostenuto dall’expertise e dalla costante collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia, punto di riferimento fondamentale per la tutela dei diritti dei pazienti e per il supporto scientifico alle istituzioni”. US 260514

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it