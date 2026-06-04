Regione Abruzzo, ultime: Istituzioni: Marsilio incontra il sindaco più giovane d’Italia

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:– L’Aquila, 4 giu. – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone il sindaco di San Benedetto in Perillis, Sergio Panzone, il più giovane sindaco d’Italia – Nel corso del cordiale incontro sono stati affrontati i temi legati al futuro delle aree interne, alla valorizzazione dei piccoli borghi e al ruolo delle nuove generazioni nella vita amministrativa e istituzionale – «Ho voluto incontrare Sergio Panzone per rivolgergli personalmente i migliori auguri di buon lavoro e per complimentarmi con lui per il risultato raggiunto – ha dichiarato Marsilio –. La sua elezione rappresenta un bellissimo segnale di partecipazione e di fiducia nelle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Vedere un giovane assumersi la responsabilità di guidare una comunità è motivo di speranza e dimostra che anche nei piccoli comuni esistono energie, competenze ed entusiasmo capaci di costruire il futuro».«Le aree interne hanno bisogno di giovani amministratori preparati e motivati – ha aggiunto il presidente –. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere i sindaci e le comunità locali, soprattutto quelle dei piccoli centri, perché rappresentano un patrimonio umano, culturale e identitario fondamentale per il nostro territorio».L’incontro si è concluso con uno scambio di vedute sulle prospettive di sviluppo dei borghi dell’entroterra e sulle opportunità offerte dai programmi regionali destinati al rafforzamento dei servizi e alla crescita dei territori.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it