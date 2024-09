Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: dirigente regionale nominato membro del Consiglio superiore del Ministero

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 9 set. – Con decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito dal primo settembre scorso è entrato nel pieno delle funzioni il Consiglio superiore della pubblica istruzione completamente rinnovato nelle due componenti elettiva e non elettiva – si legge sul sito web ufficiale. Per la prima volta la Regione Abruzzo con il dirigente, Alba La Barba, entra nell’organismo di consultazione del Ministero – recita il testo pubblicato online. Alba La Barba, avvocato e dirigente del servizio Istruzione e Università della Giunta regionale, è stata nominata quale rappresentante della Conferenza delle Regioni dopo la candidatura presentata dalla Regione Abruzzo e votata dal “parlamentino” regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La nomina dell’avvocato La Barba al Consiglio superiore della pubblica istruzione per conto delle Regioni – sottolinea l’assessore Roberto Santangelo – testimonia il credito che la Regione ha ottenuto in tutti questi anni all’interno della Conferenza delle Regioni in materia di istruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incarico pone anche nuove responsabilità in capo alla Regione Abruzzo che naturalmente faremo valere in sede di Conferenza delle Regioni quando si andranno ad affrontare le tematiche sull’istruzione”. Sulla stessa frequenza d’onda anche il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che parla di “nomina di importante prestigio per l’intera Regione Abruzzo – Le competenze messe in campo hanno riscontrato la fiducia di tutte le regioni italiane consentendo di partecipare, con un nostro dirigente, ad un organismo consultivo destinato ad avere il suo peso in ragione anche in previsione delle future normative che accresceranno le competenze delle Regioni in materia di istruzione”.Composto da 36 membri, il Consiglio superiore della pubblica istruzione rimane in carica 5 anni garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione – si apprende dalla nota stampa. IAV 240909

