Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: Santangelo, pubblicati avvisi per 17 corsi IeFP

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 1 ott. – Partono i nuovi corsi di qualifica triennale e di quarto anno IeFP (istruzione e formazione professionale) finanziati nell’ambito della programmazione PNRR e FSE Plus. Da domani, mercoledì 2 ottobre, sullo sportello informatico della Regione Abruzzo gli organismi di formazione possono presentare i progetti per la formazione di base riservata ai giovani che decidono di non proseguire gli studi – precisa il comunicato. L’avviso IeFP finanzia in totale 17 corsi, di cui 13 riferiti ai percorsi di qualifica triennale e 4 corsi relativi al quarto anno – “Si tratta di un’occasione irripetibile – esordisce l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo – perché per la prima volta la Regione dà il via libera a 17 corsi con un impegno finanziario senza precedenti di 4 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Questo significa che le famiglie e i giovani avranno di fronte un’ampia offerta formativa di base che darà modo di fare una scelta più rispondente alle attitudini del giovane nella prospettiva di entrare nel mondo del lavoro”.I corsi IeFP triennali, pensati soprattutto per contrastare la dispersione scolastica, sono riservati ai giovani dai 14 ai 25 anni; rappresentano lo strumento per conseguire l’obbligo formativo e si rivolgono a quei ragazzi che, terminato il ciclo di studio obbligatorio con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, non hanno intenzione di proseguire gli studi tradizionali – precisa il comunicato. I corsi IeFP quarto anno si rivolgono invece a quei ragazzi che hanno già conseguito il percorso triennale e hanno necessità di perfezionare la qualifica – si apprende dal portale web ufficiale. “In un discorso più ampio – aggiunge Santangelo – i corsi IeFP rendono più robusto il filo che unisce l’istruzione alla formazione e viceversa, ma soprattutto aprono la strada all’alta formazione d’appannaggio dei sei Istituti tecnologici superiori (ITS) presenti in Abruzzo e anch’essa finanziata con i fondi dell’FSE. La coerenza di questo quadro permette alle famiglie di programmare insieme con i propri figli, già al termine del percorso scolastico di primo grado, una formazione diversa dalla tradizionale che porta ad acquisire competenze e ad entrare con più facilità nel mondo del lavoro”.In questo senso, una premialità specifica è prevista per quei percorsi di formazione rivolti a figure professionali riferiti ai settori degli ITS regionali (tessile-abbigliamento, produzioni alimentari, edilizia, meccanica, trasporti logistica e servizi turistici) in modo da garantire un continuum dalla formazione di base all’alta formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I progetti IeFP possono essere presentati dagli organismi di formazione entro il 12 ottobre 2024 caricando la proposta e tutta la documentazione necessaria sullo sportello digitale della Regione Abruzzo, all’indirizzo sportello – regione – abruzzo – it. IAV 241001

