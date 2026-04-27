Regione Abruzzo, ultime: Ittico abruzzese, Imprudente: “Formazione strategica per il futuro del comparto”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:«Investire nella formazione significa rafforzare concretamente il futuro del comparto ittico abruzzese, sostenendo occupazione qualificata e innovazione lungo tutta la filiera». Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura e Pesca, Emanuele Imprudente, questa mattina a Pescara in occasione della presentazione di due nuovi corsi di formazione gratuita promossi dal GAL Pesca Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Riteniamo si tratti di due grandi opportunità per chi già lavora o desidera lavorare nel settore ittico», ha evidenziato il presidente del GAL Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano – riporta testualmente l’articolo online. «Il corso per astatori rappresenta una novità assoluta per l’Abruzzo e nasce per rispondere alla crescente esigenza di figure qualificate nella conduzione delle aste, migliorando efficienza e trasparenza dei mercati ittici – Il corso di meccanica navale, invece, risponde al fabbisogno di aggiornamento tecnico della marineria, in un contesto in cui i percorsi formativi di settore sono sempre meno diffusi».L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027 punta a rafforzare le competenze professionali nel comparto ittico e a sostenere lo sviluppo di un’economia blu sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I percorsi formativi attivati sono due: il primo per “Astatori dei mercati ittici – Tecniche di conduzione d’asta, gestione del mercato e valorizzazione del pescato”, il secondo dedicato agli “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca”.Il corso per astatori, della durata complessiva di 60 ore, è rivolto a un massimo di 12 partecipanti, con priorità per giovani tra i 18 e i 40 anni e donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È destinato a disoccupati/NEET in possesso di licenza media e iscritti a un Centro per l’Impiego abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le lezioni si svolgeranno tra maggio e giugno 2026, con una parte teorica presso la sede del GAL Pesca Abruzzo a Pescara e attività pratiche nei mercati ittici di Pescara e Giulianova – Il percorso approfondirà la filiera ittica, la classificazione del pescato, la normativa, la tracciabilità, le tecniche d’asta e le competenze digitali e comunicative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione – Il secondo corso, “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca”, prevede 50 ore di formazione tra teoria e pratica ed è rivolto a un massimo di 8 partecipanti – Possono accedere operatori del settore ittico e marittimo, in possesso di licenza media, iscritti alla 1ª categoria della Gente di Mare e imbarcati su unità operanti nel territorio abruzzese – Le lezioni si terranno sempre tra maggio e giugno 2026 a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il percorso consentirà di acquisire competenze tecniche su motori, conduzione delle motonavi, sicurezza a bordo e gestione delle avarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine, oltre all’attestato di partecipazione (con frequenza minima dell’80%), sarà possibile sostenere l’esame per il conseguimento del titolo di Meccanico Navale di II classe per motonavi, se in possesso dei requisiti previsti.Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili, utilizzando i moduli e le modalità indicate sul sito del GAL Pesca Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it