Regione Abruzzo, ultime: Ittico: Imprudente, le eccellenze abruzzesi in mostra a Venezia

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:(RERFLASH) L’Aquila, 6 nov. – La Regione Abruzzo -Assessorato all’Agricoltura parteciperà con produttori della pesca e dell’acquacoltura regionali alla manifestazione “FIET” – Exhibition Italian Food and Tourism, che si terrà nella prestigiosa cornice di Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia, dal 9 al 12 novembre 2024.Il FIET vede il coinvolgimento di partner istituzionali, quali il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, le Regioni italiane, oltre a Comuni e loro unioni in rappresentanza dei propri territori, i Consorzi turistici, le aziende e le cooperative produttrici, agenzie pubblico/private per la promozione e lo sviluppo dei territori e in generale i buyer ed i player rappresentativi del settore agroalimentare – si apprende dalla nota stampa. L’evento sin dalla sua prima edizione ha valenza internazionale ed attira visitatori e buyer non solo europei ma anche di paesi extra europei – precisa la nota online. L’edizione di quest’anno vede come media partner la RAI con i canali Rainews 24, Rai Italia, Rai TGR e Rai news.it.“La Regione Abruzzo – sottolinea il Vice Presidente e assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente – parteciperà per la prima volta a questo importante evento con un’azione di sistema che coinvolge gli operatori del settore ittico e dell’acquacoltura della nostra regione interessati a far conoscere il loro prodotto ad un pubblico ampio, variegato e di livello – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio gli operatori abruzzesi della Organizzazione Produttori Abruzzo Pesca per il pesce azzurro – aggiunge l’Assessore Imprudente-, la O.P. Vo – aggiunge testualmente l’articolo online. Co – recita il testo pubblicato online. Ter. per le vongole nostrane, la O.P Cozza dei Trabocchi per le cozze e la Eredi Rossi con i prodotti dell’acquacoltura, per la loro partecipazione e per aver creduto e condiviso con l’Assessorato questa importante occasione di promozione e opportunità di commercializzazione delle eccellenze ittiche della nostra regione”.Il valore aggiunto delle relazioni e la promozione delle tante eccellenze delle tante eccellenze prodotte nei micro territori italiani sono alcuni tra gli aspetti fondamentali che la manifestazione genererà a favore delle economie per i produttori dell’agroalimentare e del settore ittico a marchio Italia – si legge sul sito web ufficiale. Durante lo svolgimento della manifestazione saranno dedicati alla Regione Abruzzo due spazi espositivi per le attività di promozione e presentazione dei prodotti e delle aziende del territorio regionale, ed in particolar modo due attività di show cooking e degustazione, nonché con la presenza dei prodotti dei produttori abruzzesi in un piatto nelle tre cene di gala preparate da chef stellati per gli operatori e i buyer ospiti in altrettanti prestigiose sedi in Venezia, l’ultima delle quali si terrà presso “Il lusso della semplicità” ristorante dello chef Alessandro Borghese – US 241106

