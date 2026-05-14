Regione Abruzzo: ultime news. Bandiere Blu, D’Amario: confermano l’Abruzzo tra le eccellenze turistiche e ambientali d’Italia

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Le 16 Bandiere Blu assegnate anche quest’anno all’Abruzzo rappresentano un risultato straordinario che conferma, ancora una volta, la qualità del nostro territorio, la bellezza delle nostre coste e il grande lavoro svolto quotidianamente da amministrazioni, operatori turistici, cittadini e imprese”.Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, commentando il riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education ai Comuni abruzzesi premiati nel 2026.”L’Abruzzo continua ad essere protagonista a livello nazionale grazie ad un modello che unisce tutela ambientale, sostenibilità, accoglienza e qualità dei servizi – Le Bandiere Blu non rappresentano soltanto un simbolo di eccellenza ambientale, ma sono anche uno straordinario strumento di promozione turistica e valorizzazione territoriale – Dalla costa teramana fino al Vastese, passando per Pescara e Francavilla al Mare, i nostri territori dimostrano ancora una volta di saper offrire mare pulito, servizi efficienti, sicurezza, accessibilità e una proposta turistica sempre più competitiva – viene evidenziato sul sito web. A questo si aggiungono le conferme dei laghi e del porto turistico, che testimoniano la capacità dell’Abruzzo di distinguersi per qualità e sostenibilità in ogni ambito – recita il testo pubblicato online. Questi riconoscimenti – conclude D’Amario – rafforzano ulteriormente l’immagine dell’Abruzzo come regione autentica, attrattiva e sempre più centrale nel panorama turistico nazionale – Continueremo a lavorare per sostenere i territori, migliorare i servizi e promuovere le straordinarie eccellenze della nostra regione in Italia e all’estero”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it