Regione Abruzzo: ultime news. Bilancio, Quaglieri interviene sull’approvazione legge Assestamento di ieri

Avezzano,9 ago – “In occasione della seduta del pomeriggio di ieri, 8 agosto, il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale concernente l’Assestamento di Bilancio per il triennio 2023/2025, consistente in una verifica complessiva di tutte le voci di entrata e di spesa, ivi includendo la gestione in conto residui e gli accantonamenti previsti ai sensi di legge, con la finalità di garantire la persistenza degli equilibri di bilancio per il triennio in questione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il documento, prevede una manovra finanziaria per ulteriori dotazioni di spesa di ammontante complessivamente pari ad oltre 40 milioni di euro per il periodo 2023/2025”. Lo rende noto l’Assessore al Bilancio della Regione Abruzzo Mario Quaglieri.

“In virtù della parifica del Rendiconto della Gestione 2022, intervenuta il 20 luglio scorso da parte della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti e dell’approvazione con Legge Regionale del Rendiconto stesso, avvenuta in occasione della seduta consiliare del successivo 3 agosto e dunque a seguito del definitivo riallineamento del ciclo di gestione del bilancio della Regione Abruzzo, le risorse accantonate in Bilancio per la copertura del piano di ammortamento del disavanzo 2014 e 2015 – estinto con sensibile anticipo rispetto alle scadenze originariamente previste – sono state destinate alla realizzazione dei diversi interventi individuati dall’Amministrazione Regionale, per un importo complessivo pari a circa 20 milioni di euro nel triennio”.

“È risultato in tal modo possibile – prosegue l’Assessore – stanziare, tra l’altro, oltre 5,7 milioni di euro per il cofinanziamento regionale degli interventi POR FESR/FSE+, importo che va ad aggiungersi alle quote nazionale e comunitaria, con conseguente finanziamento di interventi complessivi pari a circa 30 milioni di euro, nonché 3 milioni di euro per il cofinanziamento regionale Programma di Sviluppo Rurale 2023, oltre a 770 mila euro per il cofinanziamento dell’Ente per il bando per la erogazione di compensazioni a favore delle imprese della pesca a seguito della crisi determinata dal conflitto in Ucraina, anche in questi casi sempre con effetto moltiplicatore degli interventi complessivamente realizzabili.

Ed ancora, si è proceduto allo stanziamento di 1,1 milioni di euro per interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche per il 2023, di 9 milioni di euro nel triennio 2023/2025 da destinare al contratto di servizio con Trenitalia e dunque per il potenziamento dei relativi servizi, e di oltre 3,3 milioni di euro nel triennio per il potenziamento delle rotte aeree dell’Aeroporto d’Abruzzo”.

“La importante manovra di assestamento si inserisce nel solco del sopramenzionato complesso processo di riallineamanto del ciclo di gestione di bilancio, che l’attuale Amministrazione Regionale ha perseguito sin dall’insediamento, concludendolo con l’approvazione dello stesso Assestamento di Bilancio, adottato nei termini di legge in un quadro finanziario positivamente condizionato dalla completa estinzione del disavanzo riferito agli esercizi 2014 e 2015, di originario ammontare pari a circa 600 milioni di euro, il cui completo ammortamento consentirà all’Ente un utilizzo sempre più efficiente ed efficace delle risorse disponibili, da destinare agli importanti interventi di cui sopra, a beneficio della popolazione abruzzese”, conclude l’Assessore Quaglieri.U.S. 20232/08/09

