Regione Abruzzo: ultime news. Bilancio Ue: Marsilio, “Da Serafin conferme su specificità nazionali e ruolo delle Regioni. No a confusione tra coesione e PAC”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Bruxelles, 4 marzo – “Le risposte che abbiamo avuto oggi dal Commissario Serafin confermano quelle anticipate a Roma dal vicepresidente Fitto – Da questo punto di vista stiamo ricevendo sufficienti garanzie sul fatto che verranno rispettate le specificità nazionali”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, parlando con i giornalisti a margine del dibattito con il Commissario europeo al Bilancio Piotr Serafin, durante la seduta plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles.“Le Regioni – ha proseguito Marsilio – confermano anche oggi una forte pressione sulla Commissione per mantenere un ruolo importante nella gestione dei fondi e nella salvaguardia della specificità della politica di coesione: la coesione non è un bancomat da rimescolare, né può essere confusa e mischiata con la Politica agricola comune”.Il Presidente ha quindi richiamato il dossier agricolo: “Sulla politica agricola dobbiamo molto anche a una forte iniziativa del Governo italiano e del ministro Lollobrigida – si apprende dal portale web ufficiale. L’individuazione di un budget preciso per l’agricoltura – i 294 miliardi ricordati oggi – è frutto di quel negoziato in cui l’Italia è stata capofila e protagonista, arrivando addirittura a un incremento del Fondo per l’agricoltura”.“Si tratta ora di andare avanti su questa strada e completare il quadro di garanzie e di negoziato: le Regioni continueranno a fare la loro parte”, ha concluso Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it