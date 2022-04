Regione Abruzzo: ultime news. Bit: Garavaglia, a ottobre nuovo Piano strategico del turismo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Annuncio del Ministro allo stand Abruzzo alla presenza del coordinatore D’Amario

Milano, 11 apr. – “Ad ottobre siamo pronti insieme con le Regioni a riscrivere il Piano strategico del turismo”. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante la visita allo stand Abruzzo accolto dall’assessore e coordinatore degli assessori regionali al Turismo, Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. “Negli ultimi due anni a causa della pandemia il turismo ha subito stravolgimenti eccezionali – ha detto il Ministro – per questo con le Regioni abbiamo concordato di tracciare di nuovo le linee strategiche della promozione del brand Italia, adeguando lo strumento di programmazione alle rinnovate esigenze del mercato turistico”. Sulla stessa frequenza si è posto il coordinatore degli assessori Daniele D’Amario che ha salutato “con piacere la decisione del Ministro di ridisegnare un nuovo Piano strategico, in linea con quanto chiedono le Regioni”.

Il Ministro Garavaglia ha poi parlato della nuova app digitale presentata oggi nel padiglione Italia – viene evidenziato sul sito web. it e, dal canto suo, l’assessore D’Amario ha garantito l’impegno dell’Abruzzo “a fornire i contenuti di offerta turistica da inserire all’interno dell’app. Nei prossimi mesi – ha aggiunto D’Amario – si gioca gran parte della promozione del nostro prodotto turistico e dobbiamo farci trovare pronti per muoverci in un mercato in continua evoluzione”. Sul fronte delle concessioni demaniali, infine, il Ministro Garavaglia ha detto che “A Bruxelles c’è un’attenzione a trovare una soluzione a questo problema, perché il tema peggiore in economia è lasciare gli operatori nell’incertezza – viene evidenziato sul sito web. Ma sono ottimista, finalmente dovremo arrivar a scrivere la parola fine a questa partita in modo anche positivo”. IAV 220411

