Regione Abruzzo: ultime news. Bit: i cammini nei Parchi, la proposta dell’Abruzzo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Milano, 12 apr. – I cammini religiosi che intersecano altri prodotti dell’offerta regionale: i parchi nazionali e le bellezze architettoniche e monumentali – Se n’è parlato nello stand Abruzzo alla Bit di Milano; il confronto ha dato l’occasione ai responsabili dei Parchi nazionali e delle due Sovrintendenze di L’Aquila Teramo e Chieti Pescara di ragionare in termini di squadra per uniformare l’offerta turistica – si apprende dal portale web ufficiale. “Il messaggio che ci arriva dai Parchi e dalle Sovrintendenze – ha detto l’assessore al Turismo Daniele D’Amario – è il segnale più convincente di un Abruzzo nuovo, pronto a mettere insieme le forze dirette verso una direzione comune – Il sentimento comune di fare squadra è l’unico in grado di far aumentare l’attrattività del territorio”. Al convegno alla Bit sul valore dei cammini inseriti nell’offerta storica delle aree protette e nella ricchezza del patrimonio storico e architettonico hanno preso parte il presidente del Parco nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, un rappresentante del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Antonio Di Nunzio, le soprintendenti di Chieti Pescara, Rosaria Mencarelli, e di L’Aquila Teramo, Cristina Collettini – precisa il comunicato. Ad aprire i lavori della tavola rotonda è stato il senatore e vicepresidente della commissione Affari costituzionali, Nazario Pagano, che ha ricordato come “le montagne d’Abruzzo, con il loro patrimonio di biodiversità, contribuiscono in maniera fattiva ad accrescere l’eccellenza della regione”. IAV 220412

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it